Mercredi, Hans Kraay junior s’est étonné de l’entrée en jeu de Wout Weghorst. L’imposant avant-centre, qui a remplacé Cody Gakpo à la 81^e minute, n’a pas été utilisé à bon escient par ses partenaires, estime l’analyste et commentateur d’ESPN.

« L’équipe nationale néerlandaise fait entrer Weghorst, et là, on joue en largeur, on fait des passes en retrait. Ça a dû décevoir Ronald Koeman aussi », analyse Kraay, qui suit de près les Oranjes et se met un instant dans la peau du sélectionneur, battu 1-0.

« Dès que l’on fait entrer Weghorst et que l’on ne parvient pas à percer le mur défensif des Algériens, dès qu’un joueur part en dribble sur l’aile droite, le centre doit arriver plus tôt », conseille-t-il aux ailiers nationaux.

« Il ne va pas marquer de la tête à chaque fois, mais c’est vers lui qu’il faut jouer. Le jeu n’a pas changé d’un iota quand Weghorst est entré, et j’ai trouvé ça très surprenant. À quoi bon le faire entrer si l’on continue à faire circuler le ballon en défense ? »

Comme ses partenaires, il a assisté, impuissant, au but de la victoire algérienne en fin de match, inscrit par Anis Hadj Moussa, l’attaquant du Feyenoord, qui a déboulé depuis la droite avant de trouver la lucarne gauche d’une belle frappe.

Titularisé par Ronald Koeman, Donyell Malen a bien entamé la rencontre mais n’a pas trouvé le chemin des filets. Après la pause, Memphis Depay est entré en jeu sans davantage de succès, tandis que Malen regagnait le banc.