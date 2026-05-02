Steven Berghuis se réjouit évidemment du but égalisateur inscrit dans les dernières minutes par Mika Godts lors du choc entre l’Ajax et le PSV (2-2) samedi dernier. L’ailier aborde également la question d’un éventuel problème de condition physique chez les Amstellodamois.

« Sur le plan émotionnel, je suis satisfait de ce 2-2 final », déclare Berghuis au début de l’entretien avec le journaliste Hans Kraay junior d’ESPN. Le joueur expérimenté de l’Ajax tente ensuite d’expliquer pourquoi le déclin de son équipe après la pause a été si marqué.

« Je ne sais pas. Le PSV était-il plus frais ? Je ne crois pas, répond Berghuis après une remarque de Kraay sur le contraste entre les deux périodes. Ça a été un peu en dents de scie ; les deux équipes ont eu leurs moments. »

Il concède toutefois que, sur l’ensemble de la rencontre, le PSV a semblé un peu plus à l’aise que son équipe. « On s’est bien battus pour revenir dans le match et on a réussi à arracher le 2-2 », déclare l’ailier de 34 ans, qui savoure ces confrontations de haut niveau.

« J’ai toujours aimé ça et je dois chérir les moments qui restent. C’est formidable de jouer en tant que joueur dans une ArenA pleine à craquer contre le PSV. En tant que joueur, il ne faut pas oublier ça », souligne le joueur, qui est encore sous contrat avec l’Ajax pour une saison.

« Je suis satisfait car c’était un 2-2 tardif. Mais trois points auraient bien sûr été les bienvenus », rappelle Berghuis en évoquant le classement de la Vriendenloterij Eredivisie. « Tout dépendra de ce que fera Feyenoord dimanche. Il faudra voir ça. » L’Ajax compte actuellement trois points de retard sur Feyenoord, qui doit encore affronter Fortuna Sittard.