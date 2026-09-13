Hans Kraay junior s’est régalé devant Julian Brandt samedi. Le consultant et reporter d’ESPN a spécialement demandé à la rédaction de Goedemorgen Eredivisie des images du superbe but de l’Allemand contre Fortuna Sittard.

Brandt a contrôlé un ballon repoussé de la poitrine, avant de décocher une reprise en drop depuis l’entrée de la surface de réparation. C’était le but du 0-1 pour l’Ajax, qui a ensuite déroulé jusqu’à une impressionnante victoire 1-5 dans le sud du Limbourg.

Kraay a appelé la rédaction de l’émission matinale samedi à 23 h 30 pour demander des images de Brandt. « J’ai dû appeler Frank Nagel. Mon week-end est déjà réussi. Peu importe désormais ce qui se passe. »

Kraay, enthousiaste, a ensuite décrit la frappe de Brandt. « Il n’y a rien de sauvage chez lui. Ce n’est pas non plus à cent kilomètres à l’heure. Il contrôle le ballon de la poitrine et frappe du gauche, alors qu’il est droitier. C’est fait avec tellement de retenue et de maîtrise technique. Je pense qu’il sait exactement ce qu’il fait. »

Kraay s’est également montré très élogieux sur l’attitude de Brandt en dehors du terrain. « Après le match, je l’ai vu avec notre collègue Cristian Willaert. Il n’était pas satisfait de lui-même. J’adore ça ! »

Brandt, d’ailleurs, est resté assez mesuré après son superbe but contre Fortuna. « Je n’étais pas encore très satisfait de mon match et j’ai raté quelques passes. Je n’étais pas content et c’était davantage un moment pour montrer ce que je ressentais plutôt que de courir partout et de fêter ça avec tout le monde. De toute façon, je ne suis pas vraiment du genre à célébrer longuement. »

Le milieu de terrain a appelé ses coéquipiers à gommer les petites erreurs de leur jeu. « Aujourd’hui, ça s’est bien passé. Mais au prochain match, vous pouvez peut-être encaisser plus de buts. Et là, tout devient beaucoup plus compliqué. »