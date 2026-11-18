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Le président d’honneur de la Fédération japonaise de football (JFA), Kozo Tashima, a officiellement déposé sa candidature à la présidence de la FIFA face à Gianni Infantino. Âgé de 68 ans, il a obtenu le soutien requis de cinq fédérations nationales et rejoint une liste grandissante de candidats souhaitant réformer l’instance dirigeante du football mondial.

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Une candidature historique à la présidence de la FIFA

Tashima a officiellement déposé sa candidature pour la prochaine élection à la présidence de la FIFA. Il devient le premier candidat japonais à briguer ce poste prestigieux. Âgé de 68 ans, il a obtenu le soutien indispensable de cinq fédérations nationales quelques heures seulement avant la date limite stricte de dépôt des candidatures, fixée à mercredi. Il remplit ainsi une condition essentielle pour défier officiellement le président en exercice, Infantino.

Infantino brigue actuellement sa réélection pour un quatrième mandat à la tête de l’instance dirigeante du football mondial. Le vote décisif aura lieu lors du 77e Congrès de la FIFA, à Rabat, le 18 mars.

La promesse d’une gouvernance transparente et digne de confiance

Membre du Conseil de la FIFA depuis 2015, Tashima apporte une vaste expérience à sa campagne. Ancien international japonais et entraîneur de jeunes, il a exposé une vision claire de la réforme de l’instance dirigeante mondiale en annonçant sa candidature.

« Avec un profond sens du devoir et une grande détermination, je relèverai ce défi pour que la FIFA puisse devenir une organisation plus saine et plus digne de confiance », a déclaré Tashima dans un communiqué officiel de la JFA.

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Interrogé sur ses objectifs, l’homme de 68 ans a déclaré : « Avant tout, je crois qu’il est essentiel de mettre en place une gouvernance adéquate et de ​veiller à ce que la transparence soit fermement garantie. »

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Diallo et Vega entrent dans la course

Tashima n’est pas la seule personnalité de premier plan à vouloir détrôner Infantino. Le président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo, est entré dans la course en tant que candidat de l’UEFA , tandis que l’ancien capitaine de la Suisse Ramon Vega s’est lui aussi porté candidat.

Infantino fait face à une opposition interne croissante depuis plusieurs mois. Ces tensions découlent en grande partie de sa tentative avortée de faire entrer des investisseurs privés dans une nouvelle entité commerciale de la FIFA , une initiative qui a contraint le dirigeant suisse à présenter ses excuses au Conseil de la FIFA.

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Une campagne difficile avant le vote à Rabat

Le candidat japonais devra mener une campagne difficile et complexe avant l’élection de mars. La Confédération asiatique de football (AFC) a déjà publiquement apporté son soutien à Infantino, portant un premier coup à la base de soutien régionale de Tashima.

Tashima et les autres candidats devront maintenant satisfaire aux vérifications formelles de leur éligibilité et de leur intégrité avant de pouvoir figurer officiellement sur le bulletin de vote. Le secrétariat général de la FIFA informera ensuite toutes les associations membres des candidatures approuvées un mois avant le Congrès.