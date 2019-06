Kovacic retournera-t-il au Real Madrid ? Décision imminente

La situation du milieu croate est très indécise après le départ de Maurizio Sarri pour la Juventus.

ne dispose que de sept jours pour prendre une décision concernant l'avenir de Mateo Kovacic, le milieu de terrain croate qui appartient au .



Après avoir été prêté par le Real pour cette saison 2018-1919 à Chelsea, Kovacic pourrait prolonger l'aventure à Londres et signer définitivement avant le 1er juillet.



Comme Goal l'avait précédemment indiqué, Chelsea pourrait contourner son interdiction de transfert sur ce dossier. Mais pour le moment, le milieu de 25 ans est dans l'expectative. Maurizio Sarri souhaitait conserver Kovacic au club, mais le départ de l’entraîneur italien pour rejoindre la a placé le joueur dans le flou le plus total.



Le manager de Derby County, Frank Lampard, est sur le point de remplacer Sarri et de revenir dans le club où il est considéré comme une véritable légende. Il ne sait pas s'il souhaite garder Kovacic au sein de son équipe. Mason Mount, prêté la saison dernière, a obtenu un visa pour rejoindre les Blues lors de leur tournée de pré-saison au , limitant ainsi le nombre de places au milieu.



Le Real Madrid, de son côté, souhaite accélérer sur le plan des ventes pour poursuivre son recrutement.

Le feuilleton Paul Pogba est actuellement le plus chaud dans la capitale espagnole, mais le champion du monde français ne devrait pas quitter pour moins de 100 millions d'euros.



Kovacic fait partie des 13 joueurs que Zinedine Zidane considère comme transférables, au même titre que des éléments comme Gareth Bale, Isco, James Rodriguez et Keylor Navas. L'Inter et l' seraient intéressés par Kovacic s'il ne restait pas à Chelsea.