Kovac veut voir "le meilleur visage" de l'AS Monaco en Ligue Europa

L'entraîneur de l'ASM espère assister au réveil de ses joueurs sur la scène européenne et réaliser une prestation aboutie.

En difficulté en Ligue 1, l'AS Monaco va vouloir se donner une bouffée d'air frais avec la Ligue Europa ce jeudi. Face à Sturm Graz, l'ASM espère retrouver le chemin de la victoire et débuter sa campagne en Ligue Europa de la meilleure manière. En conférence de presse avant la rencontre, Niko Kovac a avoué qu'il espère voir la meilleure version de son équipe ce jeudi soir.

"J'espère tout d'abord que nous gagnerons le match. On montre deux visages cette saison, c'est ce qui nous déçoit. En Ligue 1, on ne joue pas comme on joue en Europe, et demain (jeudi) c'est un match européen, contre une bonne équipe. On devra montrer notre visage de la saison dernière et des matches de qualification pour la Ligue des champions. Je ne crois pas qu’il faille changer de système. La saison dernière, on en a changé deux, trois fois. Mais ce qui est important, c'est comment les joueurs utilisent le système", a expliqué l'entraîneur de l'AS Monaco.

"Le schéma de jeu est moins important que l'intensité, la passion, l'état d'esprit qu'on met dans le match. Ce n'est pas le système qui est important, on l'a vu dans nos matches européens, c'est l'attitude, le dynamisme qu'on met. C'est ce qu'on avait vu en Ukraine, et c'est ce que l'on n'a pas vu contre Marseille. On doit revenir à la base. On doit travailler ensemble. Tout le monde essaye, mais individuellement, pas collectivement. On le fait en Europe, mais pas en Ligue 1. J'espère qu'on jouera tous ensemble demain", a ajouté Niko Kovac.

Le technicien croate a évoqué sa gestion des gardiens, défendant Alexander Nübel : "Radek (Majecki) a fait du très bon travail la saison dernière, mais Alex (Nübel) a besoin de matches, de rythme. Il a besoin d'enchaîner les matches. Il sera notre gardien demain. Radek jouera les matches de Coupe de France. La Ligue Europa est une compétition très importante pour nous. On ne se dit pas : "ça nous est égal". On veut aller le plus loin possible. On ne va pas changer de gardien. Nübel est performant. Il a concédé plusieurs buts sur lesquels il ne pouvait rien faire. Sur les sept qu'on a encaissés en Ligue 1, quatre ou cinq ont été des buts pris sur des un contre un".

"C'est difficile d'être décisif sur ce genre de situations. Contre Marseille, il a eu trois ou quatre un contre un à gérer... Pour l'instant, il n'a pas eu beaucoup d'opportunités de montrer ses qualités parce qu'on n'a pas concédé beaucoup d'occasions. Il a besoin de clean-sheets. Il a besoin de plus de soutien des joueurs devant lui, pas seulement de la part des défenseurs mais de toute l'équipe, pour mieux protéger notre but. Il a besoin d'un petit peu plus de soutien. Mais je suis content d'Alex, c'est un gars intelligent, il va montrer ses qualités parce que c'est un très bon gardien", a ajouté Niko Kovac.

Enfin, l'entraîneur de l'AS Monaco a défendu son duo Ben Yedder-Volland : "Tout le monde connaît les qualités de Kevin et Wissam. Nous savons qu’ils ont tous deux disputé l’Euro et ont donc repris trois semaines plus tard. Ils ont eu une grande débauche d’énergie sur certains matchs, avec des occasions, comme face au Shakhtar. Cela s’est joué sur des détails. Et ceux-ci ne tournent pas en notre faveur à l’heure actuelle. Une chose est sûre, nous avons deux attaquants de grande classe et nous devons les mettre dans les meilleures conditions afin qu’ils puissent se créer des occasions. Si nous parvenons à les trouver de manière collective, nous augmenterons notre possibilité de marquer".