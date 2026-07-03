Jules Koundé, défenseur de l’équipe de France, a affirmé que son coéquipier au FC Barcelone, Lamine Yamal, était un joueur ambitieux qui exprimait toujours ce qu’il pensait, soulignant que le fait d’être considéré comme favori n’avait aucune incidence sur le résultat final.

Interrogé en conférence de presse sur le fait de savoir si cette génération constituait la meilleure équipe de France de l’histoire, Koundé a répondu : « C’est compliqué. Je prends du plaisir à faire partie de cette équipe depuis cinq ans, et il est vrai que ce groupe est plus jeune ; cette petite différence d’âge facilite la communication entre nous. »

Interrogé sur les propos de Lamine Yamal, qui voyait l’Espagne comme grande favorite de la Coupe du monde, Koundé a répondu : « Je le connais bien, c’est un joueur solide et un jeune ambitieux qui dit exactement ce qu’il pense, mais être favori dans un tournoi ne veut pas dire grand-chose. Il est vrai que nos dernières rencontres contre l’Espagne ne se sont pas bien passées, mais je garde cela à l’esprit. »

Interrogé sur un éventuel affrontement avec une sélection paraguayenne au meilleur de sa forme, Koundé a répondu : « Pas particulièrement. Chaque équipe est différente, et nous savons que le Paraguay est une formation défensive, mais qu’elle possède assez de qualités en attaque pour nous causer du tort. Nous sommes conscients que ce sera un match compliqué et que nous devrons aussi nous imposer dans les duels individuels. »

Concernant la chaleur, le défenseur tricolore assure : « Elle accentue la fatigue, mais nous en sommes conscients et nous nous y adaptons. Il faut bien récupérer et s’hydrater abondamment. Personnellement, je me sens en forme. »

Quant aux critiques dont il fait l’objet, Koundé a précisé : « En réalité, je ne lis pas ce qui se dit, mais cela ne me préoccupe pas et ne m’affecte pas. J’ai pleinement confiance en moi et je suis capable d’aider l’équipe. Quant à savoir si mon match contre la Suède a été mon meilleur, honnêtement, je n’y pense pas. »

Interrogé sur les points forts actuels des Bleus, il souligne : « Nous prenons plaisir à jouer ensemble, notamment le quatuor offensif, et la façon dont les joueurs célèbrent leurs actions et se parlent sur le terrain. La cohésion et la complicité sont essentielles, et nous les incarnons en ce moment. »

Quant au rôle de Kylian Mbappé, Kondé affirme : « Il porte le brassard et guide le groupe ; jouer à ses côtés est un plaisir. Il écoute tout le monde et montre l’exemple, d’où une influence extrêmement positive. »

Interrogé sur son coéquipier Michael Olise, il conclut : « C’est quelqu’un de formidable. Il est peut-être un peu plus réservé que d’habitude, mais il s’intègre parfaitement au groupe et sourit beaucoup. »