Koundé : « On a tous les qualités pour être là »

Samedi soir, à l’occasion de son avant-dernier match en éliminatoires du Mondial, l’équipe de France se mesure au Kazakhstan. Une rencontre que les Bleus vont devoir aborder avec une défense expérimentale. Les forfaits de Varane et de Kimpembe obligent, Didier Deschamps a dû innover dans ce secteur.

Selon la dernière tendance, le trio de derrière devrait être composé de Jules Koundé, de Dayot Upamecano et de Lucas Hernandez. Des éléments qui n’ont pas souvent été alignés ensemble, mais qui sont loin d’être des novices. De plus, ils sont très motivés pour bien faire et prouver qu’ils n’ont rien à envier aux habituels titulaires.

Koundé se sent plus à l’aise en sélection

Présent en conférence de presse ce jeudi, Koundé a promis que le travail sera fait malgré le faible vécu qu’ont les défenseurs (aptes) ensemble : « Il y a des automatismes qu'on n'a pas. Mais j'ai confiance en l'équipe, on a tous les qualités pour être là, peu importe les défenseurs alignés samedi. »

L’ancien Bordelais est convaincu que les manques au niveau des repères peuvent être compensés par d’autres atouts : « Mais ce n'est pas un frein de ne pas avoir beaucoup d'automatismes, on est assez pro pour échanger entre nous ». Par ailleurs, et à l’exception d’Upamecano, les éléments qui seront alignés derrière commencent à bien connaitre l’équipe puisqu’ils sont régulièrement convoités ces derniers mois : «Je me comporte toujours de la même manière, le fait d'accumuler les sélections permet de mieux connaître le groupe, je suis plus à l'aise. »

« J’essaye de reproduire ce que je fais en club »

Sur le plan personnel, Koundé n’a pas été très convaincant lors de ses premières capes. Mais il a une excuse, et celle-ci est convaincante : il n’a pas joué à son vrai poste. « Mes débuts ont été compliqués, mais je n'ai pas l'habitude d'évoluer à ce poste, ce n'est pas naturel pour moi, a-t-il révélé. Ça a forcément été plus compliqué que quand j'ai été mis dans mes meilleures dispositions à un poste où j'ai l'habitude de jouer. Mais si le sélectionneur décide de me mettre à droit, je le ferai sans problème. »

Enfin, Koundé s’est exprimé sur la défense à trois. Il assure s’être déjà produit dans ce dispositif, bien avant que Didier Deschamps ne l’y aligne à l’occasion des derniers matches de la Ligue des Nations. « J'ai eu l'habitude de jouer dans ce système tôt dans ma carrière. Il est très offensif, avec deux pistons qui peuvent énormément offensivement, ça permet de presser et empêcher l'équipe adverse de ressortir ». Enfin, pour ce qui est de son statut, l’ex-Bleuet a confié : « La perception des gens a changé. Je suis plus exposé qu'en club. J'essaie de reproduire ce que je fais en club. »