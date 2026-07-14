Koulibaly tance le président de la Fédération : « Ne faites pas du Sénégal la risée du monde entier. »

Kalidou Koulibaly, le capitaine des Lions de la Teranga, a vivement critiqué le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdallah Fall, après la conférence de presse controversée de ce dernier hier. Lors de ce point presse, le patron de l’instance a dévoilé des détails sensibles sur les coulisses de l’élimination de l’équipe nationale à la Coupe du monde 2026.

Sur son compte de réseau social, le défenseur a publié un message fort dans lequel il appelle à la retenue et à mettre fin aux règlements de comptes publics lancés par Fall, après l’élimination des « Lions de la Teranga » en huitièmes de finale face à la Belgique sur le score de 3-2 après prolongation, alors qu’ils menaient jusqu’à la 86e minute.

L’ancien Napolitain a écrit : « Devons-nous vraiment nous ridiculiser ainsi sur la scène internationale ? Mettons fin à ces conflits personnels qui ne font que semer la division. Ne gâchons pas des années de travail, de sacrifices et de progrès. »

Val fait exploser des bombes à retardement.

Lors de sa conférence de presse, Fal avait nommément désigné plusieurs responsables de l’échec, en premier lieu l’entraîneur limogé Pape Thiaw, immédiatement destitué.

« Certains joueurs ont commencé à prendre le dessus sur l’entraîneur. Les joueurs ont remarqué que nous n’avions peut-être pas osé remplacer certains d’entre eux, en faire jouer d’autres, voire en convoquer certains. Même le sélectionneur national, dans son rapport, a insisté sur la nécessité de le faire jouer davantage, car il n’avait pas participé à ce tournoi. »

Il a par ailleurs critiqué le médecin de l’équipe, laissant entendre que sa spécialisation en gynécologie ne répondait pas aux exigences du travail au sein d’une sélection nationale.

Koulibaly défend l’image du Sénégal

Au cœur des critiques personnelles liées à sa condition physique pendant la compétition, Koulibaly a manifesté son profond mécontentement face à la divulgation publique de ces dissensions internes, qu’il a jugée humiliante.

Titulaire lors des deux premiers matchs de la Coupe du monde malgré une condition physique perfectible, il avait ensuite été remplacé pour les deux rencontres suivantes en raison de ses performances jugées insuffisantes, avant d’annoncer récemment sa retraite internationale.

Dans son message, Koulibaly a ajouté : « Beaucoup de personnes ont leur part de responsabilité. Chacun doit assumer la sienne avec clarté et humilité. Car aujourd’hui, ce n’est pas seulement le football qui en pâtit, mais aussi l’image du Sénégal. »

L’ancien capitaine a conclu sa lettre sur un ton d’avertissement en déclarant : « Si nous continuons sur cette voie, nous ne ferons pas progresser le football, mais nous le ferons régresser. Un conseil à ceux que cela concerne : le lion peut parfois tomber, mais il se relève toujours. »