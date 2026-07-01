Koulibaly : « La Belgique nous craint… Nous sommes les champions d'Afrique ! »

Kalidou Koulibaly, le capitaine de l’équipe nationale du Sénégal, a confirmé qu’il était prêt à affronter la Belgique ce lundi, lors des 32es de finale de la Coupe du monde 2026, et s’est dit à la disposition du staff technique emmené par Pape Thiaw.

Le défenseur d’Al-Hilal, en Arabie saoudite, refuse de spéculer sur ses chances d’être aligné d’entrée, rappelant que la décision finale revient à l’entraîneur.

« Cette décision revient à l’entraîneur, mais l’essentiel pour moi est d’être prêt et à la disposition du groupe et de la sélection », a-t-il confié au site sénégalais Senenews.

Le capitaine des « Lions de la Teranga » a expliqué qu’il avait fourni un effort considérable ces derniers temps pour se remettre des problèmes physiques dont il souffrait, afin d’être présent à la Coupe du monde, et a remercié les équipes médicales et techniques de la sélection nationale, ainsi que le club Al-Hilal.

« J’ai beaucoup travaillé pour être prêt pour ce tournoi. Je remercie les équipes médicales et techniques de m’avoir fait confiance, ainsi que le staff du Al-Hilal qui m’a beaucoup aidé. Aujourd’hui, je suis ici pour servir mon pays, et je suis très heureux de représenter le Sénégal à la Coupe du monde », a-t-il ajouté.

La décision finale concernant son retour dans le onze de départ revient à l’entraîneur Babi Thiaw, après que le capitaine ait débuté sur le banc lors du dernier match contre l’Irak, remporté 5-0 par le Sénégal, au cours duquel l’équipe a livré sa meilleure performance défensive depuis le début du tournoi.

Pour conclure, Koulibaly a adressé un message de confiance à la veille d’affronter la Belgique, assurant que la sélection sénégalaise aborde la rencontre sans pression.

Je suis prêt et l’entraîneur composera l’équipe sans pression. Les joueurs qui débuteront donneront tout pour gagner. Nous n’avons rien à prouver. tout le monde a vu que nous avons gagné la Coupe d’Afrique des Nations sur le terrain. Aujourd’hui, nos adversaires parlent beaucoup de nous et peut-être que certains commencent à nous craindre, mais au final, c’est du football et nous ferons tout pour offrir un grand match. »

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