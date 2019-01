Koulibaly et sa réaction contre l'arbitre après les cris racistes : "C'est quelque chose que je regrette vraiment"

Le défenseur central de Naples, Kalidou Koulibaly, s'est montré très marqué par les cris de singes reçus à San Siro en décembre dernier.

Le défenseur sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly, s'était montré "fier de la couleur de (sa) peau" après avoir été victime de cris racistes lors du match perdu par son équipe face à l'Inter Milan (1-0) le 26 décembre dernier.

"Déçu de la défaite et surtout d'avoir abandonné mes frères. Mais je suis fier de la couleur de ma peau. D'être Français, Sénégalais, Napolitain. D'être un homme", avait notamment tweeté Koulibaly, en italien, après la partie.

Cible de cris de singe à plusieurs reprises pendant le match, Koulibaly avait été exclu à un quart d'heure de la fin pour deux cartons jaunes, le premier pour une faute sur Politano, le second pour avoir applaudi l'arbitre.

@kkoulibaly26 sur les chants racistes lors d'Inter / Naples : "J'ai donné raison à ceux qui faisaient ces chants. Si cela devait se reproduire, j'aurai une autre réaction, rester impassible ou même aller en parler à l'arbitre" #CFC pic.twitter.com/JWN9mZkKLX — Canal Football Club (@CanalFootClub) 27 janvier 2019

Au micro du Canal Football Club, il est revenu sur ces incidents. "C’est difficile d’en parler. C’est désolant de voir du racisme comme ça en 2019. Pendant le match j’ai compris qu’il y avait des chants racistes contre moi et j’ai eu un geste déplacé envers l’arbitre, je m’en excuse. Je pense aux gens qui me soutienne, pas à ces imbéciles qui veulent me faire péter les plombs. Dans le vestiaire, la première parole que j’ai eu, c’était Mertens et Ghoulam, ils m’ont dit que je m’étais trompé et ils avaient raison", a-t-il indiqué.

"Je pense que maintenant, si ça devait encore se passer, j’aurais une autre réaction. Je pense que la plupart des joueurs étaient prêts à quitter le terrain", a-t-il fait savoir.

Souvent cité parmi les joueurs les plus performants à son poste, Koulibaly veut faire de belles choses avec Naples en priorité : "100 millions ? C’est plaisant de savoir que beaucoup de clubs s’intéressent à moi. On verra de quoi l’avenir sera fait mais je veux gagner des titres avec le Napoli."