Le club saoudien d'Al-Hilal a reçu un renfort de taille lors de sa période de préparation pour la nouvelle saison, dans un contexte de concurrence féroce qui l'attend sur toutes les compétitions.

Le Zaïm aspire à décrocher tous les titres possibles, après une saison décevante au cours de laquelle il n'a remporté que la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, malgré la pléiade de stars dont il dispose.

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Les entraînements d'Al-Hilal disputés ce jeudi ont été marqués par le retour de Kalidou Koulibaly à une participation normale, après avoir passé les examens médicaux concernant sa blessure à la cuisse.

Avec ce retour, Koulibaly a dissipé toutes les rumeurs qui laissaient entendre que le joueur souffrait d'une blessure chronique, alors que les supporters réclamaient de se séparer du joueur sénégalais.

Le défenseur sénégalais est lié à Al-Hilal par un contrat qui court jusqu'à la fin de la saison prochaine, mais certains rapports indiquent que le joueur ne figurera que sur la liste asiatique.



