Koulibaly critique les décisions de Trump : pourquoi les Africains ne pourraient-ils pas amener leurs supporters à la Coupe du monde ?

Le capitaine de la sélection sénégalaise, Kalidou Koulibaly, a critiqué les restrictions imposées au voyage de certains supporters vers les États-Unis lors de la Coupe du monde 2026, estimant qu'elles constituaient une discrimination à l'égard des pays africains.

L’ancien défenseur de Chelsea, aujourd’hui au Al-Hilal saoudien, s’est exprimé dans une interview exclusive accordée au journal « The Athletic » après la défaite du Sénégal face à la France (3-1) lors du match d’ouverture : « La Fédération (sénégalaise) a fait tout ce qu’il fallait pour que nous puissions emmener nos pères ou nos proches avec nous, mais il est vrai que certains supporters n’ont pas pu se rendre aux États-Unis. »

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Il a ajouté : « Je pense que chaque équipe nationale peut compter sur ses supporters, alors je ne comprends pas pourquoi les Africains ne pourraient pas avoir les leurs ! »

Il a toutefois ajouté : « Je ne souhaite pas aborder la politique ni aucun autre sujet de ce type. Je veux simplement parler de football, en profiter, et je suis convaincu qu’il est destiné à tout le monde. J’espère que les choses s’amélioreront, mais l’essentiel est que nous jouions pour notre peuple. »

Ces propos surviennent alors que l’administration de Donald Trump a imposé des restrictions partielles aux déplacements des citoyens sénégalais (ainsi que des Ivoiriens, Iraniens et Haïtiens) vers les États-Unis, y compris pour les visas touristiques requis afin d’assister aux matchs de la Coupe du monde, les joueurs, le staff technique et leurs proches directs étant seuls épargnés.

Malgré tout, les Lions ont pu compter sur le soutien de la diaspora sénégalaise, notamment à New York.