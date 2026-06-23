Koulibaly a fait preuve de franchise : « Ce que j'ai fait est regrettable et douloureux ! »

Kalidou Koulibaly, capitaine des « Lions de la Teranga », a endossé une large part de la responsabilité de la défaite 3-2 concédée face à la Norvège lors de la 2^e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Pointé du doigt pour plusieurs erreurs défensives, il a admis ne pas avoir été à la hauteur des attentes.

Le capitaine sénégalais a confié au site « SeneNews » : « On peut dire que nous avons gâché certaines occasions qui s’offraient à nous. Au plus haut niveau, le football se joue sur les détails, et c’est l’équipe qui commet le moins d’erreurs qui l’emporte. »

Il a ajouté : « Je pense avoir commis beaucoup d’erreurs aujourd’hui, ce qui est vraiment regrettable. Perdre de cette manière en Coupe du monde est très douloureux, car nous ne pouvons pas nous permettre de commettre des erreurs dans ce genre de matchs. »

Déjà battue 3-1 par la France lors de l’ouverture, la sélection sénégalaise enregistre ainsi sa deuxième défaite en autant de matchs et reste bloquée à zéro point avant la dernière journée de la phase de groupes, une situation qui complique considérablement ses chances de qualification.

Malgré ce revers, le défenseur a salué la réaction d’orgueil de ses coéquipiers en seconde période, insistant sur le fait que le groupe n’a pas abdiqué malgré l’adversité.

« Sur le plan mental, l’équipe a bien réagi, a-t-il expliqué. Il y avait une réelle envie de revenir dans le match, et nous avons retrouvé une partie de notre énergie, mais nous n’avons pas réussi à obtenir le résultat que nous souhaitions. »

Interrogé sur son remplacement en seconde période, le défenseur chevronné a coupé court aux spéculations : selon certaines sources, des cadres comme Sadio Mané auraient exercé des pressions sur le staff technique pour obtenir ce changement.

« Personne n’a de place garantie au sein de la sélection, a-t-il expliqué. Si l’entraîneur a décidé de me remplacer, c’est parce qu’il a estimé que je n’apportais pas le soutien nécessaire à l’équipe, ce qui est tout à fait normal. »

Dans le même ordre d’idées, Koulibaly a évoqué la blessure du gardien Édouard Mendy, nouvelle source d’inquiétude pour les Lions : le portier a ressenti une gêne au ligament interne du genou, et seuls les examens médicaux détermineront la gravité de la lésion et la durée de son indisponibilité.

Malgré ces aléas, le capitaine reste déterminé à qualifier son équipe pour le tour suivant.

« Nous croyons toujours en nos chances. Il faut remporter le dernier match et se battre jusqu’au bout », a-t-il affirmé.

Il a conclu en assurant que la sélection avait les moyens de rebondir lors de la dernière journée face à l’Irak, malgré les critiques suivies aux défaites contre la France et la Norvège.

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