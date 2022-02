Koulibaly à Barcelone ? Pourquoi le défenseur central de Naples pourrait finalement partir cet été ?

L'ancien entraîneur de la Roma et de l'Inter, Luciano Spalletti, a réalisé que Kalidou Koulibaly avait quelque chose de vraiment spécial moins de deux mois après avoir pris en charge le Napoli. "Je n'ai jamais travaillé avec quelqu'un d'aussi bon", a déclaré l'Italien aux journalistes en juillet de l'année dernière, "pas seulement en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme".

Pas étonnant, donc, que Spalletti ait plaisanté sur le fait de s'enchaîner à Koulibaly pour s'assurer que le défenseur central ne quitterait pas Naples avant le début de la campagne 2021-22. À l'époque, il semblait que le président du club, Aurelio De Laurentiis, était enfin prêt à encaisser son atout le plus précieux. Le producteur de cinéma affirmait avoir déjà refusé une offre de 120 millions d'euros, tant il était important pour les Partenopei.

Annoncé partant chaque été, jamais parti

Cependant, les bruits qui couraient à Naples l'été dernier indiquaient que De Laurentiis était prêt à conclure un accord tant que Koulibaly pouvait encore obtenir une indemnité de transfert décente. Après tout, il venait d'avoir 30 ans et il lui restait encore deux ans de contrat. Cependant, aucun transfert ne s'est concrétisé, au grand soulagement de Spalletti.

Bien sûr, un autre joueur aurait pu bouder après avoir échoué à obtenir un dernier gros coup, mais Koulibaly n'est pas ce genre de personnage. En effet, Spalletti s'est rapidement rendu compte que le défenseur était à 100 % dévoué à la cause de Naples lorsque Koulibaly a fait des pieds et des mains pour revenir de sa sélection internationale à temps pour un choc crucial en Serie A contre la Juventus.

"Kalidou a changé deux fois de vol pour accélérer les choses", a révélé le Toscan en conférence de presse. "Puis il est arrivé à l'aéroport et s'est rendu directement sur le terrain d'entraînement sans même s'arrêter chez lui au préalable. C'est tout simplement remarquable ! En termes de présentation d'exemples pratiques que les autres peuvent suivre, il est excellent. Si nous avions tous un peu de Koulibaly, la vie serait plus facile".

Un sacre à la CAN déjà digéré

Garder des clean sheets est certainement beaucoup plus facile pour Naples lorsque Koulibaly est sur le terrain. Naples, troisième, n'a perdu que quatre fois en Serie A cette saison - trois de ces défaites ont eu lieu alors que son meilleur défenseur était sur la touche à cause d'un problème à la cuisse en décembre. L'équipe de Spalletti s'est bien débrouillée sans Koulibaly lorsqu'il était à la Coupe d'Afrique des Nations, mais même à cette époque, il a montré ce qu'il leur manquait.

Bien qu'affaibli par Covid-19, qui l'a empêché de participer aux deux premiers matches du Sénégal au Cameroun, Koulibaly a retrouvé sa place dans le onze de départ pour le dernier match de groupe et a joué toutes les minutes pour permettre à son pays de soulever le trophée pour la première fois.

Koulibaly a été immense lors de la finale du tournoi contre l'Égypte, inscrivant même le premier penalty du Sénégal lors de la séance de tirs au but. En plus d'aider à garder Mohamed Salah tranquille, il a gagné la possession du ballon plus souvent (15) que n'importe quel autre joueur sur le terrain, tout en ayant le plus de ballons touchés (105), et en faisant le plus de passes réussies (81), illustrant parfaitement pourquoi beaucoup le considèrent comme le défenseur le plus complet au monde avec Virgil van Dijk de Liverpool.

Il n'y a pas eu non plus de gueule de bois après la CAN. Koulibaly a été à son meilleur niveau lorsque Naples a tenu en échec le FC Barcelone (1-1) lors du match aller du tour préliminaire de l'Europa League au Camp Nou la semaine dernière. A l'approche du match, Diario Sport a affirmé que les Catalans étaient de nouveau intéressés par le recrutement de Koulibaly.

Une situation contractuelle délicate

La véracité de ce rapport pourrait être remise en question mais il n'y a aucun doute que la jeune équipe prometteuse de Xavi bénéficierait énormément d'un leader de la qualité de Koulibaly. Spalletti a admis après le match - que le Barca n'a réussi à égaliser que grâce à un penalty douteux accordé pour une faute de main - qu'il était à court de superlatifs pour décrire le capitaine sénégalais, mais il a quand même tenté sa chance.

"Effrayant", a déclaré l'entraîneur à propos de Koulibaly. "J'admire et salue Kalidou et ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est son calme et le niveau d'autorité qu'il apporte dans ce rôle. Koulibaly est toujours prêt et il a cette capacité extraordinaire de contrôler les matchs. Donc, c'est pour cela que je le définirais comme effrayant". En effet, même les excellents attaquants de Barcelone ne seront pas impatients de se retrouver face à Koulibaly jeudi soir.

Bien sûr, avec une nouvelle démonstration dominante, les discussions sur un transfert ne feraient que s'intensifier. Koulibaly a lui-même contribué à apaiser la tension croissante au stade Diego Armando Maradona en promettant de ne jamais rejoindre la Juventus. "Je ne pouvais pas trahir les fans de Naples", aurait-il déclaré au journaliste Valter De Maggio en septembre dernier. Cependant, De Maggio affirme que Koulibaly a également admis qu'il pourrait être tenté par un transfert par trois clubs : "Le Manchester City de Guardiola", le Real Madrid et, surtout, le FC Barcelone".

Naples n'a pas abandonné l'espoir de le persuader de signer une prolongation de contrat lucrative, les dernières informations suggérant qu'il recevrait également le brassard de capitaine, avec le départ de Lorenzo Insigne cet été. Et si tout échoue, ne soyez pas surpris si Spalletti recommence à menacer de s'enchaîner à l'effrayant défenseur central de Naples !