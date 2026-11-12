Comment regarder Kosovo - Israël avec un VPN

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Présentation du match

UEFA Nations League B - Journée 5 14 nov. 2026 - 09:00 Fadil Vokrri Stadium

Le Kosovo reçoit Israël au stade Fadil Vokrri de Pristina pour un match du groupe 3 de la Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA, dont l’enjeu est important pour les deux équipes.

Le Kosovo occupe la deuxième place du groupe avant cette rencontre. L’équipe de Franco Foda a déjà battu l’Irlande plus tôt dans la compétition. Ses résultats en Ligue des nations restent toutefois mitigés : deux matches nuls et une défaite contre l’Autriche ont compliqué sa quête de promotion.

Israël est quatrième, et son bilan en Ligue des nations témoigne d’une irrégularité similaire. L’équipe de Ran Ben Shimon s’est inclinée 3-0 face à l’Irlande en septembre avant de faire match nul lors de ses deux rencontres suivantes, dont un 0-0 contre le Kosovo au match aller.

Ce match nul d’octobre entre les deux équipes donne une dimension intéressante à leurs retrouvailles. Aucune des deux n’avait réussi à marquer au stade Fadil Vokrri la dernière fois, et elles voudront toutes deux prendre les trois points pour rester dans la course à leurs objectifs dans le groupe.

La capacité du Kosovo à marquer beaucoup de buts, illustrée par ses trois réalisations contre Andorre lors d’un match amical en juin, contraste avec la solidité défensive récente d’Israël. L’équipe de Ben Shimon n’a pas perdu depuis trois matches, mais peine à marquer.

Pour Foda, une victoire à domicile contribuerait grandement à assurer au Kosovo une bonne place au classement final du groupe. Les supporters kosovars attendront une prestation plus convaincante que lors du match nul et vierge qui a conclu la dernière rencontre à domicile de leur équipe dans cette compétition.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Kosovo - Israël, notamment l’heure du coup d’envoi et les dernières informations sur les équipes.

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