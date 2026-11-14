Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
UEFA Nations League B
team-logoKosovo
Fadil Vokrri Stadium
team-logoIsraël
Regardez ici ! l'Equipe
Avec le concours de

Kosovo - Israël en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et en streaming suivre le match ?

Kosovo vs Israël
UEFA Nations League B
Kosovo
Israël

Tout ce qu’il faut savoir pour suivre en direct le match Kosovo-Israël en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA.

Comment regarder Kosovo-Israël avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous risquez de rencontrer des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

NordVPN

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée

Regardez le foot partout
VPN sûr et ultra rapide
Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori.
Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément
Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps.
Adresse IP dédiée
Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.
  • Choisissez un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).
  • Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.
Francel'Equipe
BelgiqueDAZN
SuisseDAZN
CanadaFubo
Algérie, Maroc, Vietnam, TunisiebeIN SPORTS CONNECT
  • Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).
  • Rendez-vous sur la plateforme du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.
  • Connectez-vous & trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Présentation du match

crest
UEFA Nations League B - Journée 5
Fadil Vokrri Stadium

Le Kosovo reçoit Israël au stade Fadil Vokrri, à Pristina, pour un match du groupe 3 de la Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA qui revêt une réelle importance pour les deux équipes.

Le Kosovo aborde cette rencontre à la deuxième place du groupe. L’équipe de Franco Foda a déjà battu l’Irlande plus tôt dans la compétition. Son parcours en Ligue des nations reste toutefois contrasté : deux matches nuls et une défaite contre l’Autriche ont compliqué sa quête de promotion.

Israël occupe la quatrième place et affiche une irrégularité similaire en Ligue des nations. L’équipe de Ran Ben Shimon s’est inclinée 3-0 face à l’Irlande en septembre avant de faire match nul lors de ses deux rencontres suivantes, dont un 0-0 contre le Kosovo au match aller.

Ce match nul d’octobre donne une dimension intéressante aux retrouvailles entre les deux équipes. Aucune n’avait réussi à marquer au stade Fadil Vokrri lors de leur dernière confrontation, et toutes deux auront besoin des trois points pour préserver leurs ambitions dans le groupe.

La capacité du Kosovo à marquer beaucoup de buts, illustrée par ses trois réalisations contre l’Andorre lors d’un match amical en juin, contraste avec la récente solidité défensive d’Israël. L’équipe de Ben Shimon n’a pas perdu depuis trois matches, mais elle peine à marquer.

Pour Foda, une victoire à domicile contribuerait grandement à assurer au Kosovo une bonne place au classement final du groupe. Les supporters kosovars attendront une prestation plus convaincante que lors du match nul sans but qui a conclu la dernière rencontre de leur équipe à domicile dans cette compétition.

Kosovo vs Israël compositions

4-1-4-1
Kosovo crest
Kosovo
KOS
Formation
Israël crest
Israël
ISR
5-4-1
team-logoA. Saipiteam-logoK. Hajriziteam-logoI. Krasniqiteam-logoD. Gallapeniteam-logoL. KamberiM. VojvodaM. VojvodaV. HodzaV. HodzaL. AvdullahuL. AvdullahuE. ZhegrovaE. ZhegrovaM. RashicaM. RashicaV. MuriqiV. MuriqiD. PeretzD. Peretzteam-logoR. ShlomoN. YehoshuaN. YehoshuaI. NachmiasI. Nachmiasteam-logoN. Stoinovteam-logoE. DasaL. AbadaL. Abadateam-logoE. Azoulayteam-logoD. PeretzO. GloukhO. GloukhI. ToklomatiI. Toklomati
Israël crest
Israël
ISR
4-1-4-1
Kosovo

Onze de départ

Israël

Remplaçants

Entraineur

  • F. Foda
  • R. Shimon

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google