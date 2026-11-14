Comment regarder Kosovo-Israël avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur la plateforme du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

UEFA Nations League B - Journée 5 14 nov. 2026 - 09:00 Fadil Vokrri Stadium

Le Kosovo reçoit Israël au stade Fadil Vokrri, à Pristina, pour un match du groupe 3 de la Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA qui revêt une réelle importance pour les deux équipes.

Le Kosovo aborde cette rencontre à la deuxième place du groupe. L’équipe de Franco Foda a déjà battu l’Irlande plus tôt dans la compétition. Son parcours en Ligue des nations reste toutefois contrasté : deux matches nuls et une défaite contre l’Autriche ont compliqué sa quête de promotion.

Israël occupe la quatrième place et affiche une irrégularité similaire en Ligue des nations. L’équipe de Ran Ben Shimon s’est inclinée 3-0 face à l’Irlande en septembre avant de faire match nul lors de ses deux rencontres suivantes, dont un 0-0 contre le Kosovo au match aller.

Ce match nul d’octobre donne une dimension intéressante aux retrouvailles entre les deux équipes. Aucune n’avait réussi à marquer au stade Fadil Vokrri lors de leur dernière confrontation, et toutes deux auront besoin des trois points pour préserver leurs ambitions dans le groupe.

La capacité du Kosovo à marquer beaucoup de buts, illustrée par ses trois réalisations contre l’Andorre lors d’un match amical en juin, contraste avec la récente solidité défensive d’Israël. L’équipe de Ben Shimon n’a pas perdu depuis trois matches, mais elle peine à marquer.

Pour Foda, une victoire à domicile contribuerait grandement à assurer au Kosovo une bonne place au classement final du groupe. Les supporters kosovars attendront une prestation plus convaincante que lors du match nul sans but qui a conclu la dernière rencontre de leur équipe à domicile dans cette compétition.