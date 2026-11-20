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Konyaspor - Beşiktaş : heure du coup d’envoi

Super Lig - Journée 12 22 nov. 2026 - 08:00 Konya Buyuksehir Stadyumu

Au Konya Büyükşehir Stadyumu, Konyaspor reçoit Beşiktaş, quatrième du classement, en Süper Lig turque. Les deux équipes jouent des points importants pour la suite de la saison.

Konyaspor est en pleine lutte pour le maintien. L’équipe entraînée par Ilhan Palut occupe actuellement la 15e place et n’a guère progressé ces dernières semaines. Elle reste sur une défaite 0-1 contre Samsunspor.

Beşiktaş affiche en revanche une bien meilleure forme. Vincenzo Italiano a stabilisé son équipe, et la nette victoire 3-0 contre Gençlerbirliği lors du dernier match a confirmé la dynamique positive du club.

L’Aigle noir se déplace à Konya avec le statut de grand favori, notamment grâce à ses bons résultats lors des dernières confrontations directes. Pour Beşiktaş, l’enjeu est de rester au contact du haut du classement.

Pour Konyaspor, c’est l’occasion de faire ses preuves face à un adversaire de renom et de prendre des points dont il a cruellement besoin dans la lutte pour le maintien. L’avantage du terrain et la combativité pourraient compter.

Voici où le match sera diffusé et comment le suivre en direct.

La semaine de Konyaspor et de Beşiktaş : que s’est-il passé ?

Konyaspor aborde ce match avec un bilan médiocre sur ses cinq dernières rencontres officielles : une victoire, un nul et trois défaites. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 0-1 contre Samsunspor, après un revers 0-4 face à Galatasaray. Seule la victoire 2-0 contre Gençlerbirliği lui a apporté une satisfaction. Sur cette période, Konyaspor a inscrit quatre buts et en a encaissé cinq.

Beşiktaş a fait preuve de bien plus de régularité lors de ses cinq derniers matches : deux victoires, deux nuls et une défaite. L’équipe a récemment battu Gençlerbirliği 3-0, après un nul 2-2 contre Kasımpaşa. Sa seule défaite a été concédée face au Celtic (2-3) en Ligue Europa. Sur cette période, Beşiktaş a marqué neuf fois et encaissé sept buts.

Konyaspor - Beşiktaş : compositions

Konyaspor - Beşiktaş : forme des équipes

Konyaspor - Beşiktaş : bilan des confrontations directes

Konyaspor - Beşiktaş : les classements