Le Borussia Dortmund a remporté une victoire importante lors de la 4e journée de la Ligue des champions. À domicile, le BVB s’est imposé 2:1 (0:0) face au Real Betis de Séville et compte désormais neuf points dans la phase de ligue. Fabio Silva a ouvert le score pour Dortmund (49e), avant l’égalisation du remplaçant Aitor Ruibal (67e) pour les Espagnols. Peu après, Konstantinos Karetsas, entré à la place de Serhou Guirassy, touché physiquement, a inscrit le but de la victoire (72e). Voici les notes et les appréciations individuelles des joueurs du BVB.

BVB, notes de Borussia Dortmund contre le Betis : Gregor Kobel

Le Suisse n’a pratiquement rien eu à faire en première période. Il a dû véritablement intervenir à la 66e minute face à Ortiz : rapidement sorti de son but, Kobel a brillamment neutralisé sa frappe. Il n’a toutefois rien pu faire sur l’égalisation peu après. Note : 3.

BVB, notes de Borussia Dortmund contre le Betis : Waldemar Anton

En l’absence de Joane Gadou, Anton a joué à droite de la défense à trois. Cela n’a en rien entamé sa bonne forme. L’international a repoussé de nombreux ballons et s’est montré difficile à passer. Il a toutefois commis une ou deux petites imprécisions balle au pied, notamment avant le 1:1 : sa perte de balle a mis Dortmund en infériorité numérique en défense et entraîné l’égalisation. Auparavant, Anton avait participé à l’action du 1:0 en décalant Ryerson sur la droite, aux abords de la surface. Ce dernier a alors lancé l’action du but. Note : 2,5.

BVB, notes de Borussia Dortmund contre le Betis : Nico Schlotterbeck

La passe diagonale de Schlotterbeck a rendu possible la première occasion de Dortmund, obtenue par Guirassy (3e). Même scénario à la 21e minute avant la grosse occasion de Svensson. Il a réussi dix passes cassant les lignes en première période et n’a perdu aucun de ses cinq duels sur l’ensemble du match. Une bonne prestation. Note : 2,5.

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BVB, notes de Borussia Dortmund contre le Betis : Ramy Bensebaini

Une prestation correcte de l’Algérien, tant défensivement qu’offensivement. Pas de grosse erreur, mais pas de coup d’éclat non plus. Note : 3,5.

BVB, notes de Borussia Dortmund contre le Betis : Julian Ryerson

De retour dans le onze de départ, le Norvégien s’est surtout illustré en attaque. À la 3e minute, Guirassy n’a pas réussi à cadrer sur son bon centre à ras de terre. Dix-huit minutes plus tard, il a offert une grosse occasion à Svensson de la même manière. Il a également joué un rôle dans l’ouverture du score : sa passe à ras de terre a trouvé Bellingham, démarqué. Celui-ci s’est heurté à un excellent Valles, avant que Silva ne reprenne le ballon pour marquer. À la 70e minute, son centre précis a offert une grosse occasion de la tête à Bellingham. Il a aussi récupéré sept ballons, un très bon total. Note : 2.

BVB, notes de Borussia Dortmund contre le Betis : Joey Veerman

En peu de temps, le Néerlandais est devenu sans doute la pièce maîtresse de la construction du jeu du BVB, jusque-là souvent lente et sans inspiration. Une nouvelle fois très sûr avec le ballon et capable de résister au pressing, Veerman a fait preuve de beaucoup d’intelligence et de sang-froid dans ses passes, à l’exception de deux erreurs tout de même assez graves. Ses coéquipiers l’ont donc souvent cherché et il a touché plus de ballons que tout autre joueur. Il a également été bon sans le ballon, avec de nombreuses récupérations. Note : 2,5.

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BVB, notes de Borussia Dortmund contre le Betis : Felix Nmecha

En méforme depuis un certain temps, Nmecha a livré l’un de ses meilleurs matches de la saison. Il a remporté chacun de ses sept duels. Il a accéléré le jeu à plusieurs reprises en attaque et porté les offensives de son équipe. Sa frappe à 20 mètres est passée à droite du but (15e). Note : 3.

BVB, notes de Borussia Dortmund contre le Betis : Daniel Svensson

Sur son côté gauche, le Suédois s’est souvent retrouvé bien placé pour centrer, mais ses tentatives ont fréquemment été contrées. À la 21e minute, Svensson a eu la meilleure occasion du BVB jusque-là : le centre de Ryerson était difficile à reprendre, mais il aurait tout de même dû marquer à bout portant. Moins en vue après la pause, il est resté solide. Note : 3.

BVB, notes de Borussia Dortmund contre le Betis : Jobe Bellingham

Comme récemment, Bellingham a joué derrière les attaquants, mais il n’a pas affiché cette fois la même maîtrise balle au pied que face au Bayern le week-end dernier. À l’image de plusieurs de ses coéquipiers, il a commis quelques erreurs techniques. À la 14e minute, il a eu énormément de chance : sa passe de l’extérieur du pied en retrait vers Anton a complètement échoué, le Betis a lancé une contre-attaque et marqué, mais le but a été refusé pour hors-jeu. Bellingham a en revanche joué un rôle décisif sur le 1:0 : Silva a poussé au fond sa frappe repoussée par Valles. À la 70e minute, il a placé une tête à bout portant, mais le gardien du Betis a de nouveau réalisé un bel arrêt. Il s’est pleinement investi pour entrer dans son match. Note : 2,5.

BVB, notes de Borussia Dortmund contre le Betis : Fabio Silva

Le Portugais a de nouveau eu sa chance d’entrée et a dû évoluer seul en pointe après la blessure de Guirassy. Très mobile, Silva a permuté et s’est souvent rendu disponible. Sur son but du 1:0, il se trouvait là où un attaquant doit être pour pousser le ballon dans le but vide. Il a aussi joué un rôle décisif sur le 2:1 : redescendu chercher le ballon, il l’a porté vers l’avant avant de servir le buteur Karetsas. Note : 2.

BVB, notes de Borussia Dortmund contre le Betis : Serhou Guirassy

L’attaquant n’a pas réussi à bien reprendre un centre de Ryerson en début de match. Il y avait mieux à faire (3e). Un peu après la demi-heure de jeu, il s’est retrouvé au sol et s’est tenu la cuisse : il n’a pas pu continuer. Note : 3,5.

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BVB, notes de Borussia Dortmund contre le Betis : les remplaçants

Konstantinos Karetsas (entré à la 34e minute) : Entré à la place de Guirassy, touché physiquement, il s’est installé sur le côté droit de l’attaque. À travers plusieurs actions, le Grec a montré combien sa qualité technique et sa créativité sont déjà importantes pour le BVB et peuvent le devenir encore davantage. Il a eu raison de poursuivre l’action juste avant le 1:0, alors qu’il réclamait une faute sur lui. Peu après, sa propre frappe a été arrêtée par le gardien Valles. Celui-ci n’a rien pu faire sur le but du 2:1 de Karetsas : grâce à une excellente première touche, le Grec a créé la surprise avant de frapper du gauche sans laisser voir son tir. Note : 2.

Maximilian Beier (entré à la 74e minute) : Entré à la place de Ryerson, il a aidé à défendre par ses nombreuses courses sans ballon. Il ne s’est pas illustré en attaque. Non noté.

Carney Chukwuemeka (entré à la 75e minute) : Entré à la place de Nmecha. Non noté.

Joane Gadou (entré à la 75e minute) : Bensebaini lui a cédé sa place. Gadou a immédiatement eu pas mal de travail et s’en est acquitté de manière globalement solide. Non noté.

Ethan Nwaneri (entré à la 90e+1 minute) : Il a remplacé Silva et aidé à préserver la victoire jusqu’au bout. Non noté.