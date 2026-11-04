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Borussia Dortmund v Real Betis Balompie - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Jochen Tittmar
Traduit par

Konstantinos Karetsas brille en sortant du banc, Jobe Bellingham souffle le chaud et le froid : les notes et les appréciations individuelles des joueurs du Borussia Dortmund face au Real Betis en Ligue des champions

Ligue des Champions
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Borussia Dortmund vs Bétis Séville
Borussia Dortmund

Le BVB fête une victoire importante face au Real Betis après un match intense et très disputé. Silva et Karetsas, entré en jeu, marquent.

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Le Borussia Dortmund a remporté une victoire importante lors de la 4e journée de la Ligue des champions. À domicile, le BVB s’est imposé 2:1 (0:0) face au Real Betis de Séville et compte désormais neuf points dans la phase de ligue. Fabio Silva a ouvert le score pour Dortmund (49e), avant l’égalisation du remplaçant Aitor Ruibal (67e) pour les Espagnols. Peu après, Konstantinos Karetsas, entré à la place de Serhou Guirassy, touché physiquement, a inscrit le but de la victoire (72e). Voici les notes et les appréciations individuelles des joueurs du BVB.

BVB, notes de Borussia Dortmund contre le Betis : Gregor Kobel

Le Suisse n’a pratiquement rien eu à faire en première période. Il a dû véritablement intervenir à la 66e minute face à Ortiz : rapidement sorti de son but, Kobel a brillamment neutralisé sa frappe. Il n’a toutefois rien pu faire sur l’égalisation peu après. Note : 3.

BVB, notes de Borussia Dortmund contre le Betis : Waldemar Anton

En l’absence de Joane Gadou, Anton a joué à droite de la défense à trois. Cela n’a en rien entamé sa bonne forme. L’international a repoussé de nombreux ballons et s’est montré difficile à passer. Il a toutefois commis une ou deux petites imprécisions balle au pied, notamment avant le 1:1 : sa perte de balle a mis Dortmund en infériorité numérique en défense et entraîné l’égalisation. Auparavant, Anton avait participé à l’action du 1:0 en décalant Ryerson sur la droite, aux abords de la surface. Ce dernier a alors lancé l’action du but. Note : 2,5.

BVB, notes de Borussia Dortmund contre le Betis : Nico Schlotterbeck

La passe diagonale de Schlotterbeck a rendu possible la première occasion de Dortmund, obtenue par Guirassy (3e). Même scénario à la 21e minute avant la grosse occasion de Svensson. Il a réussi dix passes cassant les lignes en première période et n’a perdu aucun de ses cinq duels sur l’ensemble du match. Une bonne prestation. Note : 2,5.

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BVB, notes de Borussia Dortmund contre le Betis : Ramy Bensebaini

Une prestation correcte de l’Algérien, tant défensivement qu’offensivement. Pas de grosse erreur, mais pas de coup d’éclat non plus. Note : 3,5.

BVB, notes de Borussia Dortmund contre le Betis : Julian Ryerson

De retour dans le onze de départ, le Norvégien s’est surtout illustré en attaque. À la 3e minute, Guirassy n’a pas réussi à cadrer sur son bon centre à ras de terre. Dix-huit minutes plus tard, il a offert une grosse occasion à Svensson de la même manière. Il a également joué un rôle dans l’ouverture du score : sa passe à ras de terre a trouvé Bellingham, démarqué. Celui-ci s’est heurté à un excellent Valles, avant que Silva ne reprenne le ballon pour marquer. À la 70e minute, son centre précis a offert une grosse occasion de la tête à Bellingham. Il a aussi récupéré sept ballons, un très bon total. Note : 2.

BVB, notes de Borussia Dortmund contre le Betis : Joey Veerman

En peu de temps, le Néerlandais est devenu sans doute la pièce maîtresse de la construction du jeu du BVB, jusque-là souvent lente et sans inspiration. Une nouvelle fois très sûr avec le ballon et capable de résister au pressing, Veerman a fait preuve de beaucoup d’intelligence et de sang-froid dans ses passes, à l’exception de deux erreurs tout de même assez graves. Ses coéquipiers l’ont donc souvent cherché et il a touché plus de ballons que tout autre joueur. Il a également été bon sans le ballon, avec de nombreuses récupérations. Note : 2,5.

imago-sport-1085514397.jpgIMAGO

BVB, notes de Borussia Dortmund contre le Betis : Felix Nmecha

En méforme depuis un certain temps, Nmecha a livré l’un de ses meilleurs matches de la saison. Il a remporté chacun de ses sept duels. Il a accéléré le jeu à plusieurs reprises en attaque et porté les offensives de son équipe. Sa frappe à 20 mètres est passée à droite du but (15e). Note : 3.

BVB, notes de Borussia Dortmund contre le Betis : Daniel Svensson

Sur son côté gauche, le Suédois s’est souvent retrouvé bien placé pour centrer, mais ses tentatives ont fréquemment été contrées. À la 21e minute, Svensson a eu la meilleure occasion du BVB jusque-là : le centre de Ryerson était difficile à reprendre, mais il aurait tout de même dû marquer à bout portant. Moins en vue après la pause, il est resté solide. Note : 3.

BVB, notes de Borussia Dortmund contre le Betis : Jobe Bellingham

Comme récemment, Bellingham a joué derrière les attaquants, mais il n’a pas affiché cette fois la même maîtrise balle au pied que face au Bayern le week-end dernier. À l’image de plusieurs de ses coéquipiers, il a commis quelques erreurs techniques. À la 14e minute, il a eu énormément de chance : sa passe de l’extérieur du pied en retrait vers Anton a complètement échoué, le Betis a lancé une contre-attaque et marqué, mais le but a été refusé pour hors-jeu. Bellingham a en revanche joué un rôle décisif sur le 1:0 : Silva a poussé au fond sa frappe repoussée par Valles. À la 70e minute, il a placé une tête à bout portant, mais le gardien du Betis a de nouveau réalisé un bel arrêt. Il s’est pleinement investi pour entrer dans son match. Note : 2,5.

BVB, notes de Borussia Dortmund contre le Betis : Fabio Silva

Le Portugais a de nouveau eu sa chance d’entrée et a dû évoluer seul en pointe après la blessure de Guirassy. Très mobile, Silva a permuté et s’est souvent rendu disponible. Sur son but du 1:0, il se trouvait là où un attaquant doit être pour pousser le ballon dans le but vide. Il a aussi joué un rôle décisif sur le 2:1 : redescendu chercher le ballon, il l’a porté vers l’avant avant de servir le buteur Karetsas. Note : 2.

BVB, notes de Borussia Dortmund contre le Betis : Serhou Guirassy

L’attaquant n’a pas réussi à bien reprendre un centre de Ryerson en début de match. Il y avait mieux à faire (3e). Un peu après la demi-heure de jeu, il s’est retrouvé au sol et s’est tenu la cuisse : il n’a pas pu continuer. Note : 3,5.

Borussia Dortmund v Real Betis Balompie - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

BVB, notes de Borussia Dortmund contre le Betis : les remplaçants

Konstantinos Karetsas (entré à la 34e minute) : Entré à la place de Guirassy, touché physiquement, il s’est installé sur le côté droit de l’attaque. À travers plusieurs actions, le Grec a montré combien sa qualité technique et sa créativité sont déjà importantes pour le BVB et peuvent le devenir encore davantage. Il a eu raison de poursuivre l’action juste avant le 1:0, alors qu’il réclamait une faute sur lui. Peu après, sa propre frappe a été arrêtée par le gardien Valles. Celui-ci n’a rien pu faire sur le but du 2:1 de Karetsas : grâce à une excellente première touche, le Grec a créé la surprise avant de frapper du gauche sans laisser voir son tir. Note : 2.

Maximilian Beier (entré à la 74e minute) : Entré à la place de Ryerson, il a aidé à défendre par ses nombreuses courses sans ballon. Il ne s’est pas illustré en attaque. Non noté.

Carney Chukwuemeka (entré à la 75e minute) : Entré à la place de Nmecha. Non noté.

Joane Gadou (entré à la 75e minute) : Bensebaini lui a cédé sa place. Gadou a immédiatement eu pas mal de travail et s’en est acquitté de manière globalement solide. Non noté.

Ethan Nwaneri (entré à la 90e+1 minute) : Il a remplacé Silva et aidé à préserver la victoire jusqu’au bout. Non noté.

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