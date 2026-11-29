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Les mauvaises nouvelles s’enchaînent au Bayern Munich. Konrad Laimer ne devrait plus jouer cette année.

Comme l’a annoncé dimanche le club le plus titré d’Allemagne, Laimer a subi une « luxation d’un tendon à la cheville droite » lors du match nul et vierge contre le HSV et doit même se faire opérer.

Entré en jeu à Hambourg à la 52e minute à la place d’un Lennart Karls peu en vue, Laimer a dû ressortir à la 87e minute, après avoir reçu un coup qui lui a provoqué de fortes douleurs au pied.

Après le match, l’entraîneur Vincent Kompany craignait déjà le pire. « Ça ne se présente pas bien », a déclaré le Belge, interrogé sur l’état de Laimer.

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Après les ruptures du ligament de la syndesmose d’Ismael Saibari et de Harry Kane, la déchirure musculaire de Jamal Musiala et la blessure à un tendon de Manuel Neuer, l’absence prolongée de Laimer est une nouvelle particulièrement amère pour le club le plus titré d’Allemagne, qui traverse un automne à oublier.