Konaté, interrogé sur les raisons de la supériorité de l’Espagne, renvoie les journalistes vers l’entraîneur : « Interrogez-le, il vous expliquera tout. »

L'équipe de France a été éliminée aux portes de la finale de la Coupe du monde 2026 après sa défaite (0-2) en demi-finale face à une sélection espagnole qui a imposé sa supériorité. « La Roja » a ainsi brisé de manière dramatique les rêves des Bleus.

Quelques jours après ce choc, le défenseur Ibrahima Konaté a livré une analyse d’un réalisme implacable sur les causes de la défaite, le niveau tactique impressionnant de l’adversaire, ainsi que l’ampleur des pressions et des attentes qui pesaient sur la star française.

Cette élimination en demi-finale continue d’assombrir le camp du vice-champion du monde ; après la démonstration espagnole dans tous les compartiments du jeu, les hommes de Didier Deschamps ont vu leur rêve d’une troisième étoile s’évanouir de manière inattendue, alors qu’ils abordaient le tournoi en grands favoris, leurs ambitions butant sur un mur ibérique solide et impitoyable.

Vendredi, à la veille de la petite finale contre l’Angleterre, le nouveau défenseur du Real Madrid, fraîchement arrivé au club, a exprimé son amertume en conférence de presse. Selon le site « Foot Mercato », il a déclaré : « C’est très difficile d’accepter cette défaite, nous y pensons tous les jours depuis le coup de sifflet final. Il y a un sentiment de regret, et c’est extrêmement dur… Mais après avoir vécu deux expériences en Coupe du monde, et perdu une finale et une demi-finale, je peux dire que cette défaite est moins douloureuse que la précédente, même si elle reste pénible. »

Interrogé sur la pression du public, il a ajouté : « Nous avons vu ce qui se disait en France ; certains nous considéraient comme champions du monde avant même que nous ayons joué. C’est un véritable coup dur, mais cela fait partie du football, et nous allons relever la tête. »

Konaté, resté sur le banc durant tout le tournoi, est revenu sur la domination écrasante de l’Espagne, qui a signé une troisième victoire consécutive face aux Bleus en grand championnat, et a conclu : Encaisser trois défaites d’affilée, c’est douloureux, et en tant que professionnels, on ne peut pas l’accepter facilement. Lors de l’Euro 2024, ils étaient meilleurs que nous, mais on avait une chance ; et en Ligue des Nations, leur équipe était encore meilleure que celle qu’on a affrontée il y a quelques jours, avec Lamine Yamal et Neco Williams au sommet de leur forme, à 100 %. »

Le défenseur des Bleus a poursuivi son analyse : « Lors de la dernière confrontation, ils ont été clairement supérieurs. Pourquoi ? Il faut le demander à l’entraîneur, car nous étions en retard sur plusieurs plans. Bien sûr, en tant que remplaçant, c’est facile de parler et de juger, mais nous devons tirer les enseignements nécessaires et comprendre pourquoi notre stratégie n’a pas fonctionné. Nous avons été confrontés à une sélection espagnole supérieure ; elle ne nous a pas dominés mentalement et nous ne nous laissons pas distraire par ce qui se dit en dehors du terrain. Un seul de leurs joueurs a pris la parole pour relever le défi (en riant), mais ce n’est pas la fin de notre parcours et nous les retrouverons, c’est certain. »

Pour conclure, le défenseur a remis les pendules à l’heure au sujet des attentes démesurées qui précédaient l’épreuve, estimant que le statut de grand favori attribué à la France manquait d’objectivité.

Konaté a expliqué : « Pour les supporters du monde entier, nous étions les favoris en raison de notre histoire et de nos talents individuels ; on croit que la France peut aligner deux ou trois équipes capables de rivaliser pour la Coupe du monde. Mais les tournois se jouent à la fois sur l’esprit d’équipe et sur des détails individuels. La défaite face à l’Espagne n’est pas un simple faux pas : ce sont les vrais champions d’Europe. Je ne sais pas pourquoi l’idée que nous allions forcément remporter la Coupe du monde s’est ancrée dans l’esprit des gens, car le parcours exige de franchir de nombreuses étapes complexes. »