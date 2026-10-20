Ibrahima Konaté, le défenseur du Real Madrid, est sorti de son silence au sujet de la polémique née de son apparition avec un maillot portant un message de soutien à la ville de Ceuta sans en afficher l'intégralité de la phrase, lors d'un épisode qui l'avait réuni à ses coéquipiers Kylian Mbappé et Vinicius Junior avant la rencontre face à Elche en Liga en septembre dernier.

Lors de la conférence de presse qu'il a tenue mardi, avant la rencontre face à Leipzig en Ligue des champions, le défenseur français a expliqué qu'il n'avait pas compris ce qui était écrit sur le maillot à ce moment-là, avant de connaître les détails de la crise par la suite, assurant être capable de comprendre les deux points de vue et insistant sur sa volonté de se concentrer sur le football.





Maillot de Ceuta : Konaté clarifie sa position après la polémique

L'épisode remonte au 15 septembre dernier, lorsque les joueurs du Real Madrid et d'Elche sont apparus avec un maillot portant la phrase « Todos somos caballas », qui signifie « Nous sommes tous des enfants de Ceuta », dans le cadre d'une initiative de solidarité avec la ville espagnole située au nord de l'Afrique, à la suite d'une crise liée à l'afflux de migrants par la frontière marocaine.

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Mais Konaté, Mbappé et Vinicius ont porté le maillot d'une manière qui a dissimulé une partie de la phrase, ce qui a suscité une vive polémique en Espagne, en particulier avec le fait que Mbappé et Vinicius ont retiré le maillot avant l'achèvement du salut traditionnel des joueurs.

Konaté a déclaré : « Honnêtement, je n'avais pas bien compris ce qui était écrit sur le maillot. Ensuite, j'ai su ce qui s'était passé à Ceuta, et je peux comprendre les deux points de vue. »

Le défenseur français a ajouté, en évoquant ses origines familiales : « Je viens de France, mais mes parents sont d'Afrique, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent la même situation. Il y a une partie de l'histoire sur laquelle nous pouvons être d'accord, et une autre sur laquelle nous ne le sommes peut-être pas. »

Et de poursuivre : « Je comprends qu'il faut sanctionner les personnes qui viennent et commettent de mauvaises choses, mais je ne comprenais pas le message à ce moment-là, j'étais concentré sur le match, et ma position était de rester au milieu. Je suis venu au Real Madrid pour jouer au football, et si les gens ne sont pas contents de ma position, ce n'est pas grave. »

Mourinho possède une aura exceptionnelle

Konaté a parlé de sa relation avec l'entraîneur portugais José Mourinho, assurant que la concentration de l'équipe est orientée vers la quête des victoires et la lutte pour tous les titres, sans se livrer à des calculs précoces concernant un sacre en Ligue des champions ou en Liga.

Il a déclaré : « Mourinho possède une aura exceptionnelle que beaucoup d'entraîneurs n'ont pas. Quand il parle, tout le monde l'écoute et le respecte. »

Il a également salué son jeune coéquipier Yan Diomande, affirmant qu'il possède un grand talent malgré ses 19 ans seulement, et qu'il travaille sérieusement au quotidien, exprimant sa satisfaction à l'égard des niveaux qu'il a affichés récemment.

Il a aussi indiqué qu'il avait eu la chance d'avoir un certain nombre de joueurs français dans le vestiaire, expliquant que Mbappé et Tchouaméni lui avaient beaucoup parlé du Real Madrid avant son arrivée, assurant son bonheur de jouer à leurs côtés, tout en souhaitant le retour rapide de Ferland Mendy en raison du besoin qu'en a l'équipe.

Avant le Clasico

Konaté a refusé de se préoccuper du prochain Clasico face à Barcelone, bien qu'il en mesure l'importance, insistant sur la nécessité de se concentrer d'abord sur le match face à Leipzig.

Il a déclaré : « Si nous gagnons demain, cela nous aidera avant le Clasico. En revanche, si nous nous concentrons sur le Clasico, nous n'y arriverons pas en bonne forme. La priorité est au match de demain, car nous voulons gagner la Ligue des champions. »

La rencontre face à Leipzig revêt une importance particulière pour le défenseur français, qui a déjà joué dans les rangs de l'équipe allemande entre 2017 et 2021, avant son transfert à Liverpool, puis son arrivée au Real Madrid à l'été 2026.

Konaté a expliqué qu'il avait hâte de revoir ses anciens coéquipiers, estimant qu'une victoire offrirait au Real Madrid une bonne occasion de terminer la phase de championnat parmi les huit premières places, qui garantissent une qualification directe pour les huitièmes de finale.

Konaté se plaint des décisions arbitrales

Dans un autre registre, le défenseur français a signalé que le Real Madrid n'avait pas été favorisé par certaines décisions arbitrales depuis le début de la saison, affirmant qu'il avait lu des informations sur l'affaire Negreira, mais insistant sur le fait que sa mission consiste à jouer au football et à obtenir des résultats.

Il a déclaré : « Nous n'avons pas eu de chance avec les décisions arbitrales », avant de préciser qu'il ne voulait pas se détourner de sa concentration sur la compétition sur le terrain.

Il a également décrit sa première expérience avec le Real Madrid comme ayant dépassé ses attentes, assurant qu'il n'avait pas rencontré de difficultés à s'adapter, et que tout le monde au sein du club l'avait aidé à se sentir à l'aise, insistant sur le fait que la conquête de titres reste l'objectif le plus important au vu du niveau élevé de la concurrence.