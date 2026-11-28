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Au Bayern Munich, les mauvaises nouvelles s’enchaînent. Et l’entraîneur Vincent Kompany ? Il garde son calme, évite de prêter le flanc aux critiques et invoque le karma.

Avant d’en venir aux propos de Vincent Kompany, arrêtons-nous sur un geste de l’entraîneur du Bayern. Après les matches de Bundesliga, les équipes visiteuses ont traditionnellement hâte de rentrer chez elles. Il arrive donc que leur entraîneur quitte la conférence de presse avant même que son homologue ait pris la parole. Kompany, lui, ne l’a pas fait malgré la possibilité qui lui était offerte après ce 0-0 à bien des égards amer pour le Bayern Munich face au Hambourg SV .

Une fois toutes les questions posées à Kompany, l’attaché de presse du HSV lui a même souhaité « un bon retour ». Mais l’entraîneur a tenu à attendre que Merlin Polzin ait fini de parler. Pendant neuf minutes au total, il est resté assis en silence à ses côtés, à l’écouter. Même dans les moments difficiles, ou peut-être surtout dans ces moments-là, Kompany conserve son respect et son calme. Il ne veut offrir aucune prise aux critiques, aussi minime soit-elle. Et la période n’a sans doute jamais été aussi difficile depuis son arrivée à l’été 2024.

À Hambourg, il manquait sept titulaires potentiels : Manuel Neuer, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Ismael Saibari, Jamal Musiala et Harry Kane. Il faut désormais ajouter les inquiétudes concernant Konrad Laimer, contraint de sortir sur blessure . S’y ajoutent les débats publics autour de Musiala, lancés par les dirigeants du club eux-mêmes. Face au HSV, les Munichois sont restés sans victoire pour la troisième fois de suite, une série que Kompany n’avait encore jamais connue depuis son arrivée. Pour couronner le tout, le capitaine remplaçant Joshua Kimmich a reçu un carton rouge direct pour un geste violent totalement inutile.

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Pourquoi Kompany traite Kimmich autrement qu’Olise

Venons-en à l’analyse de Kompany. La première question qui lui a été posée en conférence de presse portait naturellement sur l’expulsion de Kimmich. « En deux ans et demi que je suis ici, nous avons déjà vécu quelque chose de ce genre », a commencé Kompany, faisant vraisemblablement référence à l’expulsion tout aussi stupide de Michael Olise en octobre contre Viking Stavanger, à une époque où tout se déroulait encore globalement comme prévu au Bayern Munich.

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« À ce moment-là, j’avais dit très clairement ce que j’en pensais », a rappelé Kompany à juste titre. Il avait qualifié le jet de ballon d’Olise d’« extrêmement stupide ». Des mots qui auraient aussi convenu au tirage de cheveux de Kimmich, que l’intéressé lui-même a jugé « inexcusable » . Mais, compte tenu de la situation générale actuelle, Kompany a évité toute critique individuelle, contrairement à ce qu’il avait fait avec Olise : « En ce moment, pas question que je désigne des joueurs en particulier et que j’offre un cadeau au public, pas question. »

Ces dernières semaines, les puissants dirigeants Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge ont largement distribué de tels « cadeaux ». Ils l’ont fait en critiquant publiquement Lennart Karl ou, surtout, en exprimant des doutes sur Musiala. Dans des situations comparables, les prédécesseurs de Kompany, Julian Nagelsmann et Thomas Tuchel, distribuaient eux aussi volontiers ce genre de cadeaux. Mais Kompany n’était pas d’humeur à jouer les Pères Noël et a patiemment repoussé toutes les questions de relance.

Getty Images

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« Cela doit finir par payer »

Il a assuré dans le même temps que les problèmes évidents étaient abordés en interne « clairement et avec fermeté ». Comme lors de la conférence de presse d’avant-match, Kompany a de nouveau évoqué la « bulle », l’un de ses mots favoris du moment. « Dans notre bulle, on ne se contente pas de se taper dans la main en disant : “Waouh, tu as bien joué.” Non, on est simplement honnêtes. Mais cela reste en interne. »

Un nul contre un candidat au maintien comme le HSV est automatiquement une déception pour le Bayern Munich, quelles que soient les circonstances : malgré les nombreux absents, malgré la présence de Bara Ndiaye, Noah Codjo-Evora et Sache Boey dans le onze de départ, malgré une longue période en infériorité numérique. D’autant que les Munichois ont complètement déçu sur le plan offensif face au HSV. Aucun tir cadré, un total d’xG de seulement 0,46. Kompany, pourtant, s’est obstiné à ne chercher que des points positifs.

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« Quand on garde son calme, ce sont ces moments-là qui nous apprennent le plus. Qu’est-ce que j’apprends quand on bat l’Union Berlin 7-0 ? Que Harry Kane sait bien envoyer le ballon au fond. Là, on apprend, et c’est ce que nous faisons », a déclaré Kompany. « La résistance dont cette équipe fait preuve, ce que nous construisons maintenant jusqu’au retour de tout le monde, c’est précieux. » Cela ressemblait un peu à une invocation du karma. « Un jour, cette mentalité doit apporter quelque chose. Cela doit servir à quelque chose, cela doit finir par payer. »

Un penalty pour le Bayern Munich ? Kompany évite de critiquer l’arbitrage

Cela a failli payer dès la fin du match contre le HSV. Luis Diaz a dribblé jusque dans la surface de réparation avant de tomber à la suite d’un duel avec le Hambourgeois Martin Adeline . Sur le moment, le banc munichois, Kompany compris, a vivement protesté. Mais l’entraîneur a ensuite déclaré : « Il n’y avait pas penalty et il n’y avait pas faute sur Luis Diaz. » Pas de départ anticipé de la conférence de presse, pas de critique de l’arbitrage : surtout, ne donner aucune prise aux critiques.

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La pression monte de toute façon d’elle-même. En cas de victoire contre le Bayer Leverkusen dimanche, le Borussia Dortmund pourrait porter son avance en tête de la Bundesliga à quatre points. Et mardi attend le match le plus important d’ici à la trêve hivernale, car c’est le seul lors duquel les Munichois pourraient laisser échapper un titre : le huitième de finale de la Coupe d’Allemagne contre le Hertha BSC, leader de deuxième division.

Le club berlinois représente actuellement une sorte d’exact opposé du Bayern Munich : il a remporté jusqu’ici 14 de ses 15 matches officiels cette saison et ne compte à l’heure actuelle aucun blessé.