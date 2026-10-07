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Michael Olise Bayern Munich 2026-27 home kitGetty
Muhammad Sharaf Eldeen
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Kompany : Olise voit ce que les autres ne voient pas, et il n'est pas un joueur de classe mondiale grâce à moi

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V. Kompany
M. Olise
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La star du Bayern Munich a brillé récemment avec l'équipe de France

Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern Munich, a affirmé que Michael Olise était devenu sans aucun doute un joueur de classe mondiale, refusant de s'attribuer le mérite de la progression de l'ailier français.

Dans des propos accordés à la chaîne « Sky Sport – Allemagne », en réponse à une question sur son rôle dans la progression d'Olise, Kompany a déclaré : « Je pense qu'un joueur doté du talent de Michael Olise réussira toujours. Il sera toujours l'un des meilleurs joueurs. Il ne s'agit pas uniquement de son talent, mais aussi de son état d'esprit et de son attention aux détails. »

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Il a poursuivi : « Il semble toujours avoir la vision pour voir ce que d'autres ne voient peut-être pas, et cela vaut même à l'entraînement. C'est ainsi que ce garçon est devenu un joueur vraiment spécial dans le football mondial. »

L'entraîneur belge a ajouté : « Mais le plus important pour l'entraîneur dans la gestion de joueurs de ce type, et je dis cela non seulement de par mon expérience d'entraîneur, mais aussi de par mon expérience de coéquipier de joueurs de cette trempe, c'est que la faim demeure. Même lorsque ces joueurs arrivent dans un environnement où les éloges ne sont plus présents en permanence. »

Il a enchaîné : « Chez nous (au Bayern Munich), tu reçois des éloges en fonction de ce que tu produis, de ta manière de travailler à l'entraînement, et de ce que tu fais et apportes en match. Et si cela vient à manquer lors d'une rencontre, nous ouvrons immédiatement la discussion sur la façon de poursuivre les prochaines étapes. C'est le rôle que nous jouons. »

Kompany a complété : « Mais il ne s'agit pas de transformer nous-mêmes un joueur en joueur de classe mondiale. C'est impossible. Lui (Olise) possède déjà cela en lui. »

Olise figure parmi les candidats au Ballon d'Or 2026, qui sera décerné lors d'une cérémonie prévue à Londres le 26 octobre.


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