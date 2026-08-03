Kompany écarte trois joueurs du Bayern Munich : cherchez-vous de nouveaux clubs

L'entraîneur belge Vincent Kompany, le directeur technique du Bayern Munich, a dévoilé la liste des joueurs écartés des plans du club bavarois pour la saison en cours, affirmant que le club les avait officiellement informés de sa décision de manière claire et directe, dans une démarche visant à restructurer l'effectif avant la fermeture du marché des transferts estival.

Lors d'une conférence de presse tenue par Kompany, l'entraîneur belge a fait le point sur l'activité du Bayern Munich sur le marché des transferts, le débat s'étant concentré sur l'opération de restructuration de l'effectif et la désignation des joueurs sur lesquels il ne comptera pas cette saison.

Un trio officiellement écarté

L'entraîneur belge a confirmé que lui et le club avaient déjà informé trois joueurs qu'ils ne feraient pas partie des plans de l'équipe cette saison. Il s'agit du Portugais João Palhinha, du Néerlandais Sacha Boey et de l'Espagnol Bryan Zaragoza, qui cherchent désormais activement une porte de sortie du club bavarois avant la fermeture de la période des transferts estivale.

Kompany a déclaré sans détour : « Je pense que le fait que le club communique clairement avec les joueurs est une chose très positive. En tant qu'ancien joueur, j'ai toujours souhaité ce genre de franchise et de clarté de la part des clubs pour lesquels j'ai joué. »

Il a ajouté : « Le club a publié un communiqué clair et explicite pour les joueurs concernés, nous sommes donc entièrement d'accord sur cette approche. Et surtout, nous les traitons avec le plus grand respect et apprécions ce qu'ils ont apporté au club par le passé. »

Un respect total malgré une décision difficile

Kompany a assuré que le club continuerait à traiter les trois joueurs avec respect et professionnalisme jusqu'à ce que leur avenir soit définitivement fixé, déclarant : « Nous continuerons à travailler avec eux comme d'habitude, en toute professionnalité. Lorsqu'on prend des décisions difficiles, il faut les expliquer de façon claire et explicite à tout le monde. »

Il a poursuivi : « Tant que la période des transferts est ouverte, la situation est parfaitement claire pour tous, et ensuite nous verrons ce qui se passera, comme pour tout le reste dans la vie. Mais ma mission principale est d'entraîner l'équipe, de la préparer au mieux pour la saison et d'atteindre les objectifs fixés. »