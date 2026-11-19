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Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern Munich, a annoncé le retour imminent de Jamal Musiala dans le groupe en vue du match face à Cologne, prévu demain vendredi en Bundesliga, après plusieurs semaines d'absence en raison d'une déchirure musculaire.

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Le technicien belge s'est dit confiant quant à la capacité de Musiala à retrouver son meilleur niveau , malgré la série de rechutes qu'il a subies au cours des dernières saisons, saluant l'état d'esprit affiché par le joueur pendant sa convalescence.

Kompany a déclaré ce jeudi, selon des propos rapportés par Sky Sports : « La manière dont Jamal se bat et ce qu'il montre actuellement me font espérer que vous le verrez davantage dans les mois à venir, et qu'il pourra le démontrer sur le terrain. Ce sont ces moments-là qui peuvent nous donner de l'énergie tout au long de la saison. Il fait preuve d'une mentalité exceptionnelle et d'une grande envie, mais il doit désormais s'imposer sur le terrain. »

Il a ajouté : « En tant qu'entraîneur, je suis très heureux, car le plus important pour moi, c'est qu'il puisse de nouveau laisser son empreinte sur le terrain. Il devrait figurer dans le groupe demain. »

L'entraîneur du Bayern Munich est revenu sur son rôle dans l'accompagnement des joueurs lors des périodes difficiles, soulignant que certains avaient réussi à retrouver leur éclat, à l'image de l'Anglais Harry Kane, récemment sacré du Ballon d'or.

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Kompany a expliqué : « Mon rôle est de faire tout ce que je peux pour que chacun soit en mesure de donner le meilleur de lui-même pour le Bayern Munich. Il y a des exemples où cela a fonctionné : Harry Kane vient de remporter le Ballon d'or. J'espère que tout le monde reviendra bientôt sur le terrain et que vous verrez à quel point Jamal est motivé. »

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Il a poursuivi : « On vient au stade pour voir des joueurs comme lui. Quand des joueurs de ce calibre traversent une période difficile, ils peuvent en tirer de la force, que ce soit sur le plan mental ou physique. À mon arrivée, Jamal était en quelque sorte l'enfant prodige, mais voir la manière dont il gère aujourd'hui toute cette situation, c'est quelque chose de spécial. J'espère que, dans six mois, nous serons face à une histoire complètement différente. »

Musiala s'était blessé en septembre dernier, avant le match de l'Allemagne face aux Pays-Bas en Ligue des nations, après avoir déjà été victime de deux chutes lors de matchs du Bayern Munich en août , à quelques jours d'intervalle.

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Dans le même temps, les déclarations de Kompany ont apporté de bonnes nouvelles concernant le Colombien Luis Díaz, qui a repris une partie des entraînements collectifs pendant la trêve internationale, après avoir bien avancé dans sa convalescence d'une déchirure musculaire.

L'entraîneur du Bayern Munich a indiqué que l'état de Díaz évoluait favorablement, après une semaine positive à l'entraînement, tout en écartant sa participation face à Cologne et en assurant que le joueur pourrait faire son retour à la compétition dans les sept prochains jours.

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Kompany a conclu : « Lucho est en très bonne forme, il a passé une bonne semaine. Le match de demain arrive encore un peu tôt pour lui, mais nous pourrons le relancer dans les sept prochains jours. »

À noter que le Bayern Munich occupe la tête de la Bundesliga avec 21 points, devant le Borussia Dortmund, deuxième, à la différence de buts.