Kombouaré défend le PSG et ses dirigeants

Il y a des coaches qui font monter la température avant une rencontre en provoquant l’adversaire. Et il y a ceux qui, comme Antoine Kombouaré, disent que du bien de l’équipe rivale, allant même jusqu’à se fâcher avec ceux qui la montent du doigt.

Ce jeudi, en conférence de presse, le technicien kanak a donc exprimé son agacement envers les anti-PSG. Il ne comprend pas pourquoi on s’acharne contre le club de la capitale, qui est pourtant la meilleure vitrine du football français des clubs.

"Ici en France, tous les acteurs, les footballeurs, les gens du monde professionnel, ne peuvent que remercier le PSG et le Qatar. Si on est un club avec des moyens financiers énormes et qu'on a de la visibilité dans le monde entier, que les clubs remplissent leur stade, c'est parce que le PSG a des stars", a-t-il déclaré.

« Voir ces gens-là en France est une très bonne chose »

Kombouaré défend le PSG alors qu’il avait été l’une des premières victimes de l’empressement de QSI. En décembre 2011, il avait été congédié de son poste à Paris alors que l’équipe était leader de la Ligue 1. Mais, il ne semble pas leur tenir rigueur. « Avec les gens qui travaillent autour des joueurs, du PSG, les hôteliers, les restaurants, les gens qui dépensent de l'argent, tant mieux pour le fisc français. Il doit être content, je pense, a-t-il ajouté. On préfère voir ces gens aller en Angleterre, en Allemagne? Les avoir ici en France, aujourd'hui, c'est une très bonne chose ».

Pour rappel, parmi les derniers à s’en être pris à Paris en accusant le club d’être géré par un Etat, c’est Florentino Pérez, le président du Real. Il avait déclaré mardi : « Aujourd'hui, vous donnez 200 millions d'euros et on ne te vend rien. (...) Aujourd'hui, il y a une folie de clubs qui appartiennent à des États et qui ne transfèrent pas les joueurs ».