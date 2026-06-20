Ronald Koeman, le sélectionneur des Pays-Bas, a réaffirmé sa volonté de mieux gérer ses remplacements pour le match de la deuxième journée du groupe F face à la Suède. Il reconnaît que les changements opérés lors de l’ouverture n’ont pas produit l’effet escompté.

Les Néerlandais veulent remettre leur Coupe du monde sur les rails après un match nul (2-2) face au Japon qui a soulevé des questions, Koeman ayant choisi un bloc bas avant d’encaisse un but à la 89^e minute.

Il assume l’entière responsabilité de ce résultat, expliquant qu’il voulait que ses joueurs exercent un pressing plus haut sur le terrain, ce qu’ils n’ont pas réussi à faire lors de cette rencontre conclue sur le score de 2-2.

« Tout d’abord, je constate que l’impact des remplacements n’a pas été positif et j’en suis bien sûr responsable »,a déclaré Koeman lors de la conférence de presse d’après-match. « J’accepte les critiques qui m’ sont adressées, cela ne me pose aucun problème. »

« J’ai pris ma décision après avoir consulté mon staff technique et j’ai clairement expliqué ce que je voulais changer. Nous aurions dû exercer un pressing plus intense dans les zones hautes du terrain, mais nous n’avons pas été capables de le faire, et nous devons faire passer ce message aux joueurs », a-t-il ajouté.

Les Néerlandais défieront la Suède, portée par le duo offensif Victor Gyokeres–Alexander Isak, auteurs d’un but chacun lors de la victoire 5-1 contre la Tunisie, et auteurs de nombreuses autres occasions.

Koeman a salué la performance « exceptionnelle » de ce duo, tout en rappelant à sa défense de ne pas négliger les autres atouts offensifs des Scandinaves.

« Ils se distinguent par leur vitesse et leur puissance, et ils ont la capacité de trouver le chemin des filets », a déclaré Koeman. « Nous allons donc nous concentrer sur eux et leur accorder une attention particulière, mais nous devons aussi nous concentrer sur l’ensemble de la sélection suédoise, qui a livré une bonne performance sur le terrain. »

Il compte par ailleurs sur le retour en forme du meilleur buteur de l’histoire des Oranje, Memphis Depay, dont les problèmes à la cuisse l’ont jusqu’ici freiné, comme lors de son entrée face au Japon.

Coman a conclu : « Depay peut nous apporter une valeur ajoutée, et il en a toujours été ainsi. C’est pourquoi, lorsque nous aurons besoin de lui, il sera présent sur le terrain. »