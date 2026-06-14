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Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Koman : « Le Japon est une grande équipe, et je prends ce match nul avec fair-play. »

Pays-Bas vs Japon
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R. Koeman
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É.-U.

L'entraîneur néerlandais salue la puissance des Samouraïs

Ronald Koeman, le sélectionneur des Pays-Bas, a refusé de chercher des excuses après le match nul 2-2 concédé tôt lundi matin face au Japon, lors de la première journée du groupe F de la Coupe du monde 2026.

Les Néerlandais ont mené au score à deux reprises, mais les Samouraïs bleus ont chaque fois égalisé, arrachant le point du nul dans les arrêts de jeu (88^e minute).

« À la fin du match, j’ai ressenti une grande frustration. Mener deux fois au score puis concéder le match nul, c’est décevant. Mais finalement, en toute sérénité, j’accepte ce match nul dans un esprit sportif », a déclaré Koeman lors de la conférence de presse d’après-match.

Il a ajouté, selon le site « Foot Mercato » : « Je pense que le Japon est une excellente équipe, capable de remporter de grands matchs, mais nous étions les meilleurs ; j’ai même eu l’impression qu’ils nous craignaient pendant une grande partie du match. »

Il a conclu : « On ne peut pas tout contrôler dans un match. Une victoire aurait apporté de la sérénité à l’équipe, mais le Japon est une grande équipe et tout va bien. Nous pouvons encore nous rattraper face à la Suède cette semaine. »

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Outre les Pays-Bas et le Japon, le groupe F comprend également la Tunisie et la Suède, qui s’affronteront plus tard dans la nuit de dimanche à lundi.

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