Ronald Koeman, le sélectionneur des Pays-Bas, a assumé ses choix techniques après l’élimination aux tirs au but face au Maroc en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, tout en regrettant la malchance qui a touché son équipe.

« Il est désormais très clair que les équipes africaines ont progressé sur le plan tactique et dans leur approche des matchs », a déclaré Koeman lors de la conférence de presse d’après-match. « Dans le cas du Maroc, ils disposent de nombreux talents et de jeunes joueurs évoluant dans les meilleurs clubs européens ; ce n’est pas un hasard s’ils devancent les Pays-Bas au classement mondial. »

Le sélectionneur des « Oranje » a invoqué la malchance, tout en saluant le haut niveau de l’adversaire, son équipe ayant concédé l’égalisation dans les dernières minutes. et les deux équipes étaient à égalité 1-1 après le deuxième tir de la série, le gardien Bart Verbruggen ayant repoussé le ballon avant de le voir entrer dans ses filets suite à une déviation involontaire du talon.

Il a ajouté : « Tout aurait pu basculer s’ils avaient manqué ce tir, mais ce n’était tout simplement pas notre jour. »

Les Marocains ont dominé une grande partie de la rencontre disputée à Monterrey. Pourtant, les Néerlandais ont ouvert le score par Cody Gakpo à la 72^e minute.

Issa Diop a égalisé de la tête dans le temps additionnel, alors que les Néerlandais se préparaient déjà à célébrer la victoire, entraînant la prolongation puis une séance de tirs au but remportée par les Lions de l’Atlas 3-2.

L’entraîneur des Pays-Bas a défendu son choix tactique d’aligner cinq défenseurs, précisant avoir consulté ses joueurs et avoir pris cette décision après avoir analysé les séances d’entraînement.

Interrogé sur les critiques, il a rétorqué : « Vous avez tout vu à la télévision, mais moi j’étais sur le terrain et je sais ce qui est meilleur pour mon équipe. Vous avez le droit de critiquer, mais nous avons mieux défendu que lors d’autres matchs. Et si j’en avais l’occasion, je prendrais à nouveau les mêmes décisions tactiques. »

Il a rappelé que son équipe s’attendait à un match difficile dès les seizièmes de finale, mais qu’elle était bien préparée, même si le scénario n’a pas tourné à son avantage.

Interrogé sur son avenir à la tête de la sélection, il a indiqué qu’il procéderait d’abord à un bilan avant d’évaluer s’il peut rester en poste.

Il a conclu : « Je dois d’abord réfléchir, puis je prendrai des décisions. Bien sûr, je ne manquerai pas de faire le point. »