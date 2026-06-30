Ronald Koeman, le sélectionneur des Pays-Bas, a assumé ses choix techniques après l’élimination aux tirs au but face au Maroc en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, tout en regrettant la malchance qui a touché son équipe.

« Il est désormais très clair que les équipes africaines ont progressé sur le plan tactique et dans leur approche des matchs », a-t-il déclaré en conférence de presse. « Dans le cas du Maroc, ils disposent de nombreux talents et de jeunes joueurs évoluant dans les meilleurs clubs européens ; ce n’est pas un hasard s’ils devancent les Pays-Bas au classement mondial. »

Le sélectionneur des « Oranje » a invoqué la malchance, tout en saluant le haut niveau de l’adversaire, son équipe ayant concédé l’égalisation dans les dernières minutes. et les deux équipes étaient à égalité 1-1 après le deuxième tir de la série, le gardien Bart Verbruggen ayant repoussé le ballon avant de le voir entrer dans ses filets suite à une déviation involontaire du talon.

Il a ajouté : « Tout aurait pu basculer s’ils avaient raté ce tir, mais ce n’était tout simplement pas notre jour. »

Dominateurs une grande partie de la rencontre à Monterrey, les Marocains ont néanmoins concédé l’ouverture du score par Cody Gakpo (72^e).

Issa Diop a égalisé de la tête dans le temps additionnel, alors que les Néerlandais se préparaient déjà à célébrer la victoire, entraînant la prolongation puis une séance de tirs au but remportée par les Africains 3-2.

L’entraîneur des Pays-Bas a défendu son choix tactique de jouer avec cinq défenseurs, précisant qu’il avait consulté ses joueurs et que cette décision résultait de l’analyse des séances d’entraînement.

Il a rétorqué aux critiques des journalistes : « Vous avez tout vu à la télévision, mais moi j’étais sur le terrain et je sais ce qui est le mieux pour mon équipe. Vous avez le droit de critiquer, mais nous avons mieux défendu que lors d’autres matchs. Et si j’en avais l’occasion, je prendrais à nouveau les mêmes décisions tactiques. »

Il a rappelé que son équipe s’attendait à un match difficile dès les seizièmes de finale, insistant sur le fait qu’elle était bien préparée, même si le scénario n’a pas tourné comme prévu.

Interrogé sur son avenir à la tête des Oranje, il a répondu qu’il ferait d’abord le point, puis déciderait si les conditions étaient réunies pour qu’il poursuive sa mission.

Il a conclu : « Je dois d’abord réfléchir, puis je prendrai des décisions. Bien sûr, je ne manquerai pas de faire le point. »