Kolo Touré : "Un tacle sur Wenger a changé ma carrière"

Le légendaire défenseur ivoirien est convaincu que de s'en être pris à Arsène Wenger alors qu'il était à l'essai lui a permis de faire ses preuves.

L'ancienne star d'Arsenal Kolo Touré a révélé comment un tacle glissé sur le manager des Gunners Arsène Wenger a changé sa carrière de joueur, et ce pour le meilleur en lui permettant de rejoindre Arsenal.

Touré était un inconnu lorsqu'il a quitté l'ASEC Mimosas pour Arsenal en 2002, mais ce transfert passé alors totalement inaperçu a changé le cours de sa carrière. Il a ensuite porté les couleurs des Gunners, de Manchester City et du Celtic au cours d'une carrière professionnelle qui a duré 15 ans.

Touré a déclaré dans une interview accordée au magazine FourFourTwo : "J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir assister à cet essai. J'y ai passé deux semaines et, comme vous le savez, j'ai fait ce tacle à Arsène Wenger !

"Vous savez, je pense que ce tacle glissé a changé ma carrière. J'ai montré au manager à quel point je voulais réussir, et à quel point je voulais devenir un footballeur professionnel. C'est comme ça qu'il l'a pris, en tout cas."

Lorsqu'on l'interroge sur les conséquences de cet instant improbable, il répond : "Tous les joueurs riaient et j'étais sous le choc ! J'ai cru qu'ils allaient se débarrasser de moi sur-le-champ - mais Arsène est un homme intelligent ; il n'a vu qu'un jeune Africain désireux de l'impressionner, et m'a donné l'occasion de m'exprimer et de montrer ce que j'étais capable de faire."

Bien que Touré ait signé en février 2002, il ne fera ses débuts avec les Londoniens que la saison suivante, lors du Community Shield contre Liverpool. Ce sera le premier de plus de 300 matches pour le club, au cours desquels il marquera 14 buts.

À Arsenal, il a remporté la Premier League en 2003-2004, deux fois la FA Cup et a terminé deuxième de la Ligue des champions en 2006.

Il est ensuite passé par Manchester City, Liverpool et le Celtic, et a disputé plus de 500 matchs de club au plus haut niveau. En outre, il compte 120 sélections avec la Côte d'Ivoire et a été l'un des piliers de la victoire en Coupe d'Afrique des Nations 2015.