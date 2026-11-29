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Ce devait être le choc de la 13e journée de Serie A 2026/2027, mais le Côme-Juventus que tout le monde attendait n’a finalement duré que cinq minutes, le temps qu’il a fallu à Kolo Muani pour gâcher la soirée de la Juventus. L’attaquant s’est fait expulser pour avoir réagi à une faute en frappant Valle au visage de la main, laissant Luciano Spalletti et ses coéquipiers dans une situation très difficile.

Le succès 3-0 des joueurs de Côme au Sinigaglia en est la conséquence directe. Avec patience et confiance dans les qualités de son équipe, Cesc Fabregas a progressivement revu son organisation, et ses joueurs ont exploité la moindre erreur que leurs adversaires, inévitablement, ont fini par commettre.

Un coup franc obtenu par Da Cunha après une faute naïve de Cambiaso a permis à Nico Paz d’ouvrir le score, un but validé grâce à la technologie sur la ligne de but. Deux dégagements trop courts de la défense de la Juventus ont ensuite conduit au deuxième but de Douvikas, après une déviation sur la frappe de Ricci. Enfin, le contrôle de l’espace et du temps des deux buteurs a abouti au troisième but, inscrit de nouveau par Douvikas sur une passe décisive de Nico Paz, d’une superbe reprise de volée croisée. Peu importe, finalement, que Milla et Valle aient aussi dû sortir sur blessure en première période : Côme a su dominer le match et occuper les espaces, ne concédant à la Juventus qu’une seule véritable occasion, mal négociée par Woltemade sur une action dans l’axe.

Le score final de 3-0 est donc mérité et relance Côme au classement, avec un dépassement provisoire du Milan, qui jouera demain à Cagliari, et une montée à la 4e place. La Juventus, elle, a de quoi nourrir d’amers regrets. Elle devra une nouvelle fois réfléchir à l’impact de Kolo Muani sur son équipe, tout en constatant qu’au classement, les joueurs de Côme, et donc la 4e place, sont désormais à huit points.

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CÔME-JUVENTUS 3-0

BUTEURS : 45+1' Nico Paz (C), 64' Douvikas (C), 80' Douvikas (C)

BUTS ET TEMPS FORTS



90' Dernier éclair du match signé Nico Paz, qui tente encore sa chance à l’entrée de la surface et oblige une nouvelle fois Vicario à intervenir.



83' Erreur de Côme à la relance, qui laisse le ballon à Alajbegovic dans le dernier tiers du terrain. Le Bosnien s’infiltre dans la surface et décoche une frappe sèche du droit, contrée au dernier moment par Kempf.



80' BUT : Nico Paz élimine Conceicao d’un sombrero, puis prolonge le ballon de la tête vers Douvikas. Celui-ci se coordonne aussitôt et reprend de volée un ballon qui rebondit, d’une frappe croisée qui trompe Vicario dans le petit filet opposé.



64' BUT : Après plusieurs échanges de ballon dans la surface de la Juventus, la défense dégage mal une première fois, puis Vicario doit sortir des poings pour devancer Douvikas. Ricci récupère le ballon à l’entrée de la surface. La frappe instantanée de l’ancien joueur du Milan est déviée par la défense de la Juventus, mais le ballon arrive dans les pieds de Douvikas, qui trompe Vicario d’un tir à ras de terre à bout portant.



55' OCCASION : Woltemade glisse une passe en profondeur très dangereuse pour McKennie, mais Butez choisit parfaitement le moment de sa sortie pour devancer l’Américain.



47' OCCASION : Ricci tire un corner depuis la gauche. Laissé libre au second poteau, Ramon s’élève pour placer une tête, sans parvenir à cadrer sa tentative.



45+1' BUT : Da Cunha élimine nettement Cambiaso sur la droite et obtient un coup franc que tire Nico Paz. L’Argentin choisit de surprendre la défense de la Juventus et y parvient. Vicario enlève certes le ballon de son but, mais trop tard : le bracelet de l’arbitre Mariani vibre grâce à la technologie sur la ligne de but, confirmant le 1-0.



38' OCCASION : Nouvelle frappe de Côme dans la surface et nouvel arrêt de Vicario, qui se détend sur sa gauche pour repousser la tentative de Nico Paz. Mais le jeu était arrêté pour hors-jeu.



36' DOUBLE CHANGEMENT DE FABREGAS : Milla et Valle sont tous deux touchés physiquement. Fabregas décide donc de procéder à deux changements au milieu de la première période. Valle avait également été averti sur l’action ayant entraîné l’expulsion de Kolo Muani. Ricci et Kaiki entrent à leur place.



34' ÉNORME OCCASION : Superbe action au sol de la Juventus, conclue par un une-deux entre Cambiaso et Woltemade à l’entrée de la surface. L’attaquant originaire de Brême réalise un contrôle de volée exceptionnel de l’extérieur du pied et se retrouve seul face à Butez, qui tente une sortie désespérée. L’attaquant de la Juventus essaie de le lober, mais le ballon passe de peu au-dessus.



33' OCCASION : Côme attaque encore sur la droite et permet à Yan Couto de frapper depuis l’entrée de la surface. L’ancien joueur de Dortmund tente un tir puissant et tendu à ras de terre, mais Vicario reste vigilant et l’arrête.



20' OCCASION : Contre-attaque rapide et directe de la Juventus. McKennie atteint l’entrée de la surface, repique dans l’axe en envoyant Valle au sol et sert Koopmeiners au centre. Celui-ci se met le ballon sur le pied gauche et frappe, mais Butez capte le tir au sol.



14' Nouvel arrêt de Vicario, cette fois sur une tête de Nico Paz dans les six mètres, sous la pression d’un adversaire, après une remise de Baturina.



5' EXPULSION : Alors que la Juventus part en contre-attaque, Valle s’accroche à Kolo Muani pour l’empêcher d’avancer. L’attaquant français réagit en se dégageant d’un coup de la main ouverte au visage du latéral de Côme. Mariani ne voit pas le geste, mais son assistant attire son attention. L’arbitre sort un carton rouge pour le Français et un jaune pour l’Espagnol.



4' OCCASION : Da Cunha se défait du marquage de Lucumi et frappe fort vers le poteau opposé, mais Vicario se détend et détourne en corner.



0' Coup d’envoi au stade Sinigaglia à 20 h 45



INFOS, STATISTIQUES ET DIRECT MINUTE PAR MINUTE ICI

CÔME-JUVENTUS : LA FEUILLE DE MATCH



Côme-Juventus 3-0



Buteurs : 45+1' Nico Paz (C), 64' Douvikas (C), 80' Douvikas (C)



CÔME (4-2-3-1) : Butez ; Couto, Ramon, Chalobah (70' Kempf), Valle (36' Kaiki) ; Milla (36' Ricci), Perrone ; Da Cunha (70' Liberali), Paz, Baturina ; Douvikas (84' Papaccioli).

Remplaçants : Vigorito, Sanchez, Caqueret, Diao, Dossena, Lahdo, Goldaniga, Smolcic, Addai.

Entraîneur : Cesc Fàbregas



JUVENTUS (4-4-2) : Vicario ; Kalulu (82' Cabal), Bremer, Lucumí, Celik (89' Gatti) ; McKennie, Sarr (70' Alajbegovic), Koopmeiners, Cambiaso (70' Conceicao) ; Kolo Muani, Woltemade (70' Ekhator).

Remplaçants : Neto, Pinsoglio, Kelly, Zhegrova, Douglas Luiz, Boga, Rugani.

Entraîneur : Luciano Spalletti.



Arbitre : Mariani

Avertis : Valle (C), Da Cunha (C)

Expulsé : Kolo Muani (J)