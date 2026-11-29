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Il est clair que l’expulsion de Kolo Muani a pesé sur le match. Mais elle ne l’a pas faussé, car la belle prestation de Côme saute aux yeux, tout comme la piètre prestation de la Juventus.

Le score final de 3-0 a, somme toute, reflété l’écart de niveau sur le terrain. Certes, Côme était en supériorité numérique, mais le premier but de Nico Paz est venu sur coup de pied arrêté, une situation où jouer à onze ou à dix ne change rien.

Puis, en seconde période, la Juventus a capitulé à tous les niveaux : numérique, bien sûr, puisqu’elle jouait en infériorité, mais aussi tactique, car la Juve n’a pas réussi à conserver le ballon. Quant à l’aspect technique, tout dépend du point de vue, mais la Juventus aurait évidemment dû tenter de réagir davantage.

Oui, mais avec quels joueurs ? Car Spalletti est resté pétrifié sur le banc, attendant qu’il se passe quelque chose qui ne s’est jamais produit. Ce n’est qu’à 2-0 qu’il a fait entrer Conceicao, Alajbegovic et Ekhator pour améliorer une situation qui ne pouvait plus l’être.

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Côme a ensuite creusé l’écart, avant deux remplacements très révélateurs. Le premier a illustré la supériorité manifeste de Fabregas : il a fait entrer Papaccioli, un jeune né en 2008 qui faisait ses débuts en championnat. L’autre ressemblait à une provocation, je ne sais comment la qualifier : à deux minutes de la fin, Spalletti a fait entrer Gatti. Pour quoi faire ?

Sommes-nous sûrs que la Juventus analyse avec lucidité le match, mais aussi la situation dans son ensemble ? Je vous laisse répondre dans les commentaires.