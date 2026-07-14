Le défenseur espagnol Marc Cucurella, fraîchement recruté par le Real Madrid, a estimé que la sélection ibérique avait logiquement dominé la France pour s'ouvrir les portes de la finale de la Coupe du monde 2026.

Les Espagnols ont dominé de bout en bout et l’ont emporté 2-0 mardi soir au stade de Dallas, en demi-finale de la Coupe du monde.

« Nous sommes fiers de notre performance », a déclaré Cocoria après la rencontre. « Nous avions préparé ce match en anticipant leurs contre-attaques. Nous avons donc exercé un pressing intense et défendu avec acharnement. Cette victoire est amplement méritée. »

Il a ajouté dans une interview diffusée par la chaîne « beIN Sports » : « Nous avons totalement dominé la rencontre, surtout après avoir ouvert le score sur penalty. Ce but nous a donné la confiance nécessaire pour contrôler le match comme nous le voulions. »

Interrogé sur la génération historique sacrée championne du monde en 2010, la nouvelle star du Real Madrid a déclaré : « C’était une génération exceptionnelle. Nous avons grandi en la suivant, et nous voulons rééditer cet exploit. Nous avons l’occasion d’écrire l’histoire à notre tour. »

Il conclut : « Atteindre la finale de la Coupe du monde n’est jamais facile, mais nous nous attendons à un adversaire encore plus coriace au prochain tour. »

Dimanche prochain, la Roja défiera en finale le vainqueur de la demi-finale Angleterre-Argentine, programmée mercredi soir.

Interrogé sur l’adversaire qu’il préférerait affronter en finale, Cocoria a déclaré : « Peu importe lequel des deux remportera le match. J’ai de nombreux amis anglais, car j’ai joué là-bas pendant de nombreuses années (avec Chelsea) ; ce sera donc une rencontre exceptionnelle. En Argentine aussi, j’ai quelques amis, comme Messi. »