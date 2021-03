Kohler : "Vous ne pouvez pas cloner Klopp"

L'ancien international a été dithyrambique envers Jurgen Klopp, louant notamment le rôle qu'il a joué à Dortmund.

Jurgen Klopp est un technicien à part et qui "ne peut pas être cloné", selon l'ancien international allemand Jurgen Kohler.

Klopp a été un coach à succès tout au long de sa carrière sur le banc, car il a mis fin à de longues périodes sans titres de champion au Borussia Dortmund et à Liverpool. Son style de football très spectaculaire et sa personnalité très attachante lui ont valu de nombreux admirateurs, et l'ancien défenseur du Borussia Dortmund, Kohler, estime que Klopp est unique.

"Klopp était prédestiné à diriger les gens"

"Vous ne pouvez pas cloner Klopp", a déclaré le champion du monde 1990 à Goal. "Klopp est Klopp. Aki Watzke (PDG de Dortmund) avait également un lien personnel spécial avec Klopp. Je ne peux pas l'imaginer former un tel lien avec un autre entraîneur. Jurgen est, d'une certaine manière, quelqu'un qui séduit ce qu'il croise. Dans une position comme celle-là, il s'agit aussi de diriger les gens, et Jurgen y était prédestiné."

À Liverpool et à Dortmund, il a fallu quelques saisons pour que les méthodes de Klopp portent leurs fruits et Kohler estime que son compatriote allemand a bénéficié de la situation financière précaire de Dortmund à l'époque, car cela lui a laissé le temps de bien faire les choses.

"Il lui a fallu deux ou trois ans pour cela (pour amener les joueurs à croire en son style). La situation difficile avec la menace d'insolvabilité a probablement conduit Klopp à se voir accorder plus de temps et les gens à être plus patients. Avec le budget actuel, on ne peut plus dire:" Les gens doivent être patients "", a ajouté Kohler.

Après une longue carrière en tant que joueur solide et porteur d'eau plutôt que génie du ballon à Mayence, Klopp s'est insstallé à la tête de l'équipe et a perfectionné ses compétences en coaching - et les a conduits à la promotion en Bundesliga lors de la saison 2003-04. Après avoir survécu pendant quelques saisons et s'être qualifié pour la Coupe UEFA avec un budget restreint, Mayence a été relégué et quelques saisons plus tard, Klopp a été attiré à Dortmund. Un schéma similaire a suivi, avec une combustion lente sur le dos des contraintes financières, mais il a apporté le titre de Bundesliga au club - leur premier depuis 2001-02 - lors de la campagne 2010-11. Ils ont conservé le titre l'année suivante et ont atteint la finale de la Ligue des champions en 2012-13 - avant d'être dépassés par le Bayern Munich.

Klopp s'est ensuite présenté à Anfield en 2015, où il a totalement reconstruit l'équipe avant de la mener à la gloireen Ligue des champions en 2018-19, et le succès de la Premier League - leur premier titre national depuis 1990. Des accomplissements que les fans des Reds n'oublient pas, en cette période où leur formationt traverse une période de vaches maigres.