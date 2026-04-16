Koeman se montre très clair au sujet des cartons rouges du FC Barcelone en Ligue des champions

En visite à Barcelone pour promouvoir la Koeman Cup, tournoi de golf prévu en mai, le sélectionneur des Pays-Bas Ronald Koeman s’est exprimé au sujet de Lamine Yamal et de l’aventure européenne du FC Barcelone, club qu’il a servi comme joueur puis entraîneur.

Grand admirateur du jeune attaquant, Koeman rappelle que, malgré l’élimination du Barça face à l’Atlético en quarts de finale de la Ligue des champions, « c’est un joueur exceptionnel pour son âge. Il sera crucial pour le club catalan dans les prochaines années, car ses qualités lui permettent de faire la différence dans les grands rendez-vous. »

« Il est logique qu’il prenne davantage les commandes, car il se sent important. Avec les années, il peut devenir un véritable leader. Il doit le démontrer sur le terrain et en dehors », ajoute Koeman à l’attention de l’ailier catalan, tout juste âgé de 18 ans.

Le club catalan ne soulevera donc pas la Coupe aux grandes oreilles cette saison. Son dernier sacre remonte à 2015, une éternité à l’échelle du football moderne, comme le reconnaît l’ancien défenseur central.

« Cela fait déjà de nombreuses années. Et je trouve étrange qu’un club comme Barcelone, compte tenu de l’équipe actuelle et des années passées par Messi au club, n’ait pas remporté de titre de Ligue des champions depuis si longtemps. Aujourd’hui, gagner un championnat national est déjà ardu, mais soulever la Ligue des champions l’est encore plus », analyse Koeman, vainqueur de la Coupe d’Europe des clubs champions en 1992, conscient de la férocité de la concurrence dans cette compétition qui brasse des milliards.

Interrogé sur les expulsions de Pau Cubarsí et Eric García lors du quart de finale face à l’Atlético, il refuse de pointer du doigt les arbitres : « Il me semble excessif de rejeter la faute uniquement sur l’arbitre, ou sur les deux arbitres. Dans les deux actions sanctionnées d’un carton rouge, l’arbitre pouvait effectivement sortir le rouge. »

« Les joueurs avaient pris le dessus, donc c’était logiquement un carton rouge. La réaction peut sembler excessive, même si je comprends la colère quand on est sur le terrain ou impliqué comme un entraîneur ou le président Laporta. J’ai moi-même eu ce genre de pensées pendant des années quand j’étais entraîneur », conclut le sélectionneur des Pays-Bas.