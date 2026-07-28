Koeman offre au joyau d'Al-Nassr une occasion en or lors du stage du Portugal

Le Français Kingsley Coman, ailier d'Al-Nassr, a offert au joyau de l'équipe une occasion en or, lors du stage d'Al-Alami au Portugal, en préparation des compétitions de la nouvelle saison footballistique 2026-2027.

Al-Nassr affronte Mérida, qui évolue en troisième division espagnole, aujourd'hui mardi, lors de son deuxième match amical de son stage à l'étranger au Portugal avant le début de la nouvelle saison.

Le journaliste saoudien Ali Al-Anzi a déclaré que le match sera marqué par l'absence de l'ailier français Kingsley Coman, en raison de douleurs qu'il ressent depuis sa participation au précédent match contre l'équipe réserve du Benfica.

L'Australien Ange Postecoglou, entraîneur d'Al-Nassr, a décidé de compter à titre principal sur le jeune joueur en devenir Abdulrahman Sofyani pour compenser l'absence de Coman.

Cette participation représente une occasion en or pour Sofyani, d'autant plus qu'il fait partie des talents montants les plus en vue d'Al-Nassr, au point qu'Al-Hilal a tenté de le récupérer précédemment, avant qu'Al-Alami ne parvienne à renouveler son contrat.

Le match contre Mérida est le deuxième que dispute Al-Nassr lors de son stage à l'étranger, après la défaite lors du premier match face à l'équipe réserve du Benfica sur le score de 1-2.

Al-Alami disputera deux nouveaux matchs amicaux lors de son stage au Portugal, en affrontant l'Estrela Amadora portugais le 1er août prochain, avant de conclure le stage par une confrontation face à Almería espagnol le 4 du même mois.

Al-Nassr, sous la direction de Postecoglou, cherche à défendre le titre du championnat saoudien qu'il a remporté aux côtés de l'ancien entraîneur portugais Jorge Jesus, après une absence de 7 ans.

Al-Alami reviendra également disputer la Ligue des champions d'Asie d'élite, après en avoir été absent la saison dernière, où il a participé à la deuxième compétition et atteint la finale avant de s'incliner face au Gamba Osaka japonais.