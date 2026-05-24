Koeman en a assez des critiques : « Je suis Ronald Koeman, j'ai entraîné les plus grands clubs… »

Ronald Koeman affirme que les Néerlandais sont souvent trop pessimistes envers leur équipe nationale, comme il l’explique dans une interview accordée à la NOS. Il considère donc que les critiques à son égard ne sont pas toujours justifiées.

« Oui, j’ai vraiment hâte », déclare Koeman à Joep Schreuder au sujet de la Coupe du monde. « Avec le groupe et le staff, nous devons créer une bonne ambiance. Il faut de la positivité, car elle manque parfois aux Pays-Bas. Est-ce que cela me dérange ? Oui, nous sommes trop négatifs. Nous avons vraiment un état d’esprit négatif. »

Schreuder lui rappelle qu’on le critique souvent pour son « manque de prise de risque ». « Les gens sont libres de le penser, répond Koeman. Mais c’est souvent une étiquette qu’on vous colle. Certains entraîneurs sont présentés comme perpétuellement offensifs, mais je ne crois pas que ce soit si grave. »

« On colle très facilement une étiquette aux gens », soupire-t-il. « Je suis Ronald Koeman, je suis sélectionneur national, j’ai entraîné les plus grands clubs. On n’atteint pas ce niveau en faisant toujours jouer ses équipes sans prendre de risques. Je ne suis donc pas d’accord avec ça. »

Outre son style de jeu, ses choix de joueurs sont aussi pointés du doigt par de nombreux Néerlandais. Il peaufine actuellement sa liste de 26 joueurs pour la Coupe du monde, qu’il dévoilera officiellement mercredi. La présence d’éléments à la condition physique incertaine, tels que Memphis Depay, Jurriën Timber et Justin Kluivert, ajoute une pression supplémentaire.

« Il ne faut pas en avoir trop. Mais dans un groupe de 26, on peut emmener un ou deux joueurs qui manquent peut-être un peu de rythme. On n’a pas vraiment de référence, car ils n’ont pas encore disputé de match complet. Heureusement, il nous reste encore quelques jours », conclut Koeman avec sang-froid.

Le sélectionneur national réfléchit soigneusement aux personnalités qu’il intègre dans son effectif. « On est tout le temps ensemble, alors il faut des joueurs qui acceptent leur rôle. S’ils ne jouent pas ou ne sont pas remplaçants, on veut quand même qu’ils continuent à apporter leur énergie. On ne veut pas que cela nous coûte de l’énergie. »