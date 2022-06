Koeman émet des doutes sur Lewandowski et de son utilité au Barça

Ronald Koeman, l’ancien coach de Barcelone, a indiqué que le recrutement de Robert Lewandowski n’est pas une bonne idée pour le club catalan.

Ronald Koeman n'a pas joué un rôle important à Barcelone, du moins positivement, lors de son passage en tant qu'entraîneur. Aujourd’hui, il essaye de se rattraper en tant que conseiller. L'ex technicien et ex joueur du club barcelonais s’est interrogé sur l’utilité du recrutement de Robert Lewandowski, faisant allusion à son âge élevé et au coût également élevé de sa signature.

Koeman déconseille au Barça le recrutement de Lewandowski

"J'ai beaucoup de doutes sur le fait de payer 50-60 millions pour Lewandowski" a déclaré Koeman. "C'est un grand joueur, un buteur, mais il a un certain âge. 35 ans ? J'ai des doutes sur le fait de payer 50 ou 60 millions pour un joueur, en plus du salaire. Il lui reste peut-être deux ans à jouer. Moi, je me poserai des questions", a-t-il ajouté, exprimant aijnsi sa réticence à faire de la place pour un footballeur qui mettrait en péril la santé économique du club sans la possibilité d'être plus performant sur le long terme.

Koeman a également parlé de Frenkie de Jong, son compatriote, assurant qu'il veut continuer à Barcelone malgré le fait qu'il y ait des spéculations sur un départ à MU. "La seule chose que je sais, c'est que De Jong veut continuer au Barça. Il a dit il y a quelques jours qu'il voulait continuer. Ce que je ne sais pas, c'est si le Barça veut vendre Frenkie ou s'il a besoin d'argent, parce qu'il est l'un des rares joueurs pour lesquels on peut obtenir un prix élevé. Pour moi, Frenkie de Jong est un grand joueur pour le Barça".

« Le Barça vit trop sur son passé »

Koeman a également lancé une pique à Joan Laporta, suite à son départ du FC Barcelone. "Un président peut toujours douter de son entraîneur depuis l'intérieur du club. Mais ces doutes sont sortis dans la presse, et c'était une grosse erreur de sa part. J'ai vécu un an et demi très compliqué, une période sans président. Après ce qu’a fait Laporta, c'était un peu une libération de quitter le Barça."

"Je suis en faveur de la domination du jeu. Si vous jouez avec trois défenseurs centraux et cinq défenseurs, vous ne pouvez pas dire que c'est un système défensif. Avec ce système pendant trois ou quatre mois, nous avons joué les meilleurs matchs de ces dernières années. L'exemple le plus clair a été la finale contre l'Athletic. Le Barça vit du passé, du 4-3-3, du "tiki-taka". Le football a changé. Maintenant, il est plus rapide, plus physique. Tu ne peux pas vivre dans le passé. Si tu as Xavi, Iniesta... et Messi, qui, d'ailleurs, m'a été pris... C'était très compliqué", a conclu Koeman, déplorant le départ de Meessi" son " Barça et critiquant l'ADN du Barça.