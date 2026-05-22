Koeman désigne un « joueur clé » pour le succès de l'équipe nationale néerlandaise à la Coupe du monde

Ronald Koeman se trouve actuellement à Barcelone pour le tournoi de golf annuel qui porte son nom. Le sélectionneur de l'équipe nationale néerlandaise y a notamment évoqué la condition physique de Frenkie de Jong à l'approche de la Coupe du monde.

Le milieu de terrain a manqué les deux dernières rencontres du FC Barcelone, fraîchement couronné champion, en raison d’un problème de santé. Son éventuelle participation au dernier match de la saison contre Valence, samedi, reste incertaine.

« C’est dommage que Frenkie n’ait pas pu disputer les deux derniers matchs parce qu’il était un peu malade », a déclaré Koeman vendredi à la presse espagnole. « Mais il sera sans aucun doute en meilleure forme pour la Coupe du monde. »

Les Oranje ont besoin d’un De Jong en pleine forme et affûté, estime Koeman à quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe du monde. « Si nous voulons être une équipe forte, nous avons besoin de Frenkie. C’est un joueur essentiel pour nous. »

Le milieu de terrain totalise 64 sélections avec les Oranje et n’a plus porté le maillot national depuis novembre, ayant déclaré forfait pour les amicaux face à la Norvège et à l’Équateur en mars, toujours en raison de problèmes physiques.

L’ancien Ajacide sait ce que signifie manquer un grand tournoi : il avait déclaré forfait juste avant l’EURO 2024 et avait vu les siens s’incliner en demi-finale.

Koeman annoncera son groupe définitif le 27 mai, avec la possibilité d’emmener 26 joueurs aux États-Unis, au Canada et au Mexique.