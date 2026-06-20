Koeman confirme l'absence de la star néerlandaise, victime d'une commotion cérébrale, et laisse planer le doute sur la participation de De Jong

À la veille du match très attendu contre la Suède, dans le cadre du groupe F, Ronald Koeman, le sélectionneur des Pays-Bas, a exprimé des réserves sur la condition physique du milieu de terrain Frenkie de Jong.

Les Néerlandais doivent déjà composer sans le défenseur Quinten Timber, victime d’une commotion cérébrale à l’entraînement après un choc accidentel avec son coéquipier Teun Koopmeiners.

« Un choc a provoqué une légère commotion cérébrale chez Quinten, qui ne participera donc pas à ce match », a expliqué Koeman lors dela conférence de presse tenue vendredi. « Il pourrait être prêt après la rencontre. »

Le sélectionneur a également révélé que Frenkie de Jong ressent des douleurs au bas-ventre : « Il s’est entraîné avec le groupe, mais nous attendrons demain pour décider. La situation est encore floue. »

Les Néerlandais visent une victoire pour relancer leur campagne dans le groupe F, après leur match nul 2-2 face au Japon lors de la première journée.

Koeman a par ailleurs révélé les détails d’une conversation qu’il a eue avec De Jong au sujet des axes d’amélioration s’il parvenait à être aligné contre la Suède, actuellement en tête du groupe après sa large victoire 5-1 contre la Tunisie.

« J’ai discuté avec Frenkie après le match et je pense qu’il fait beaucoup de choses correctement », a expliqué Koeman.

« Sur le plan tactique, c’est un joueur extrêmement intelligent, a-t-il ajouté. J’ai également discuté avec Frenkie du fait que, lorsque nous sommes en phase offensive, il doit se projeter vers l’avant. »

Koman a conclu : « Parfois, il reste trop en retrait sur le terrain, et parfois, il est capable de se projeter vers l’avant car il est vraiment rapide. C’est sur cet aspect que je pense qu’il peut encore s’améliorer, tant pour lui-même que pour l’équipe. Cela dit, dire qu’il « faut l’écarter » serait tout à fait exagéré. »