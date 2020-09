Barça, Koeman : "On est de mieux en mieux physiquement"

Ronald Koeman, le coach du Barça, juge son équipe en phase ascendante sur le plan athlétique.

Alors que le championnat espagnol a repris il y a une semaine, le ne fait son entrée en lice dans la que le 27 septembre prochain (contre ). Après avoir disputé et remporté deux matches amicaux, face à Nastic Tarragone et , les Catalans vont disputer le trophée Gamper contre Elche.

Ronald Koeman, l’entraineur blaugrana, s’est présenté en conférence de presse ce vendredi pour évoquer cette empoignade. Le Néerlandais s’est d’abord dit content de retrouver le Nou Camp. « Tout va bien. Ça va être beau de fouler le Camp Nou même si ce serait mieux avec des fans dans les tribunes, il faut accepter cette situation. Mais, ça va être un bon match car c'est une équipe Primera ».

« Faire un match entier »

Concernant l’état de ses troupes, le technicien néerlandais s’est aussi dit très satisfait. « Nous travaillons depuis 3 semaines et les joueurs se sont beaucoup améliorés sur le plan physique mais aussi sur le plan tactique, nous avons déjà vu de bonnes choses contre Gérone et maintenant j'espère voir le match le plus complet de notre part ».

Enfin, l’ancien sélectionneur batave a lâché un mot au sujet de Miralem Pjanic, qui a été présenté cette semaine sous ses nouvelles couleurs. « Pjanic sera dans le groupe, même s'il n'est pas à 100% mais il peut avoir quelques minutes dans le jeu », a-t-il indiqué.