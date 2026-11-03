Partager Suivez GOAL sur Google

Kobbie Mainoo a exhorté Manchester United à croire en ses moyens avant de recevoir une Roma en forme à Old Trafford mardi soir. Le club mancunien reste sur une série de neuf matches sans victoire toutes compétitions confondues, mais le milieu de terrain de 19 ans est convaincu qu’un seul succès européen de prestige peut relancer sa saison, qui peine à décoller.

Publicité

La menace que représente la Roma de Gasperini

United fait face à un défi de taille : la Roma arrive à Manchester avec un bilan impressionnant sous la direction de Gian Piero Gasperini. La formation italienne a réalisé un excellent début de saison, ne concédant qu’une seule défaite lors de ses 13 premiers matches, toutes compétitions confondues. Cette régularité lui a permis de se placer en position de force. Elle abordera probablement la rencontre avec beaucoup de confiance après s’être entraînée à Old Trafford lundi soir.

Mainoo ne se fait aucune illusion sur la difficulté de la tâche, mais assure qu’United possède aussi des armes pour faire mal aux visiteurs. « Ils ont très bien commencé la saison, nous savons qu’ils sont dangereux, mais nous le sommes aussi. Nous devons donc croire pleinement en nous, faire bloc en équipe et, espérons-le, gagner », a déclaré Mainoo aux médias du club.

Manchester United veut mettre fin à sa série sans victoire

Malgré la mauvaise passe d’United, le joueur formé au club reste convaincu que les qualités de l’effectif finiront par se révéler. La pression continue de monter du côté rouge de Manchester, mais le jeune joueur estime que la Ligue des champions offre l’occasion idéale de changer le cours des choses. Il sait que, dans un club de la stature d’United, l’attention est toujours intense, surtout lorsque les résultats ne répondent pas aux attentes élevées de ses supporters à travers le monde.

« Nous sommes vraiment déterminés [à rectifier les erreurs récentes]. [Dans] un club comme Manchester United, nous serons toujours critiqués [en cas de] mauvais résultats, mais il nous suffit d’une victoire pour inverser la tendance », a déclaré Mainoo.

Publicité Publicité

Un retour doux-amer à Stamford Bridge pour le milieu d’United

Mainoo a reconnu que retrouver enfin les terrains « représentait tout » pour lui, même si United s’est incliné de manière frustrante sur la pelouse de Chelsea en Premier League samedi. Le milieu de terrain avait manqué les quatre précédents matches de Manchester United en raison d’une blessure et avait dû regarder son équipe tenter de trouver de la régularité depuis le bord du terrain, sans pouvoir l’aider. Il a finalement fait son retour à Stamford Bridge, une étape personnelle au goût doux-amer.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

Soulagé d’en avoir fini avec ses problèmes physiques, l’international anglais a toutefois précisé que les étapes personnelles comptent peu si United ne prend pas de points. « Retrouver les terrains représente tout pour moi. C’est difficile d’être éloigné du jeu et de regarder l’équipe depuis le bord du terrain. Être de nouveau sur la pelouse, quel que soit le résultat, fait du bien, mais maintenant, il nous faut des victoires », a-t-il souligné.

La Ligue des champions, une source de motivation pour Manchester United

Pour Mainoo, jouer dans la plus prestigieuse compétition européenne reste l’un des sommets de sa jeune carrière, mais il délaisse vite les sentiments pour revenir aux exigences concrètes du match. Il considère cette rencontre comme un moment charnière de la saison d’United, conscient que son issue pourrait déterminer la dynamique de l’équipe avant une période hivernale chargée. L’ambiance des soirées européennes à Old Trafford joue souvent un rôle, et les joueurs espèrent que les supporters pourront les aider à faire la différence.

Publicité

« C’est un rêve de retrouver la Ligue des champions, mais nous nous concentrons maintenant uniquement sur le match. Nous devons l’aborder comme n’importe quel autre, même s’il est important pour notre saison. Nous devons entrer sur le terrain et réaliser une bonne performance », a-t-il conclu.