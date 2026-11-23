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Le milieu de Manchester United Kobbie Mainoo a livré une analyse sans détour de la prestation de son équipe après sa lourde défaite 4-0 face à Liverpool. Ce revers à Anfield a marqué des débuts cauchemardesques pour le nouvel entraîneur Mauricio Pochettino, dont la première a été compromise par une expulsion précoce.

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Des débuts désastreux pour Pochettino à Anfield

Le mandat de Pochettino à la tête de Manchester United a commencé de façon catastrophique : son équipe a été balayée 4-0 par Liverpool dimanche. Le sort de la rencontre s’est pratiquement joué dès le premier quart d’heure, après l’expulsion de Leny Yoro à la huitième minute pour une intervention sur Alexander Isak. Liverpool en a immédiatement profité : Dominik Szoboszlai et Florian Wirtz ont marqué peu après le carton rouge, avant que deux autres buts en seconde période ne scellent la déroute.

Mainoo, à la lutte au milieu de terrain tout au long de la rencontre, a reconnu que l’infériorité numérique avait rendu une tâche déjà redoutable presque impossible. Le milieu a livré un constat sans détour au micro de Sky Sports : « À dix contre onze, quand on vient dans un endroit comme Anfield, c’est déjà un match difficile. Et quand on perd un joueur, ça devient encore plus dur. Je ne peux rien reprocher aux gars sur leur combativité pendant le match. On encaisse le coup et on avance. Je ne dirais pas que tout ce qu’on a préparé ne sert plus à rien. On peut toujours appliquer en match ce qu’on a travaillé à l’entraînement, mais c’est dix fois plus difficile avec un joueur en moins dans une telle situation. »

L’expulsion de Leny Yoro fait débat

Le tournant du match continue de faire parler, Pochettino et ses joueurs contestant la décision de l’arbitre d’infliger un carton rouge direct à Yoro. Le défenseur français a été jugé coupable d’avoir annihilé une occasion manifeste de but, mais les ralentis laissaient penser qu’Isak avait peut-être perdu le contrôle du ballon. Mainoo s’est montré particulièrement critique à propos de cette action, affirmant que le ballon se dirigeait déjà vers le gardien Senne Lammens au moment du contact.

« Le match nous a échappé à cause d’un carton rouge qui, selon moi, n’aurait pas dû être donné », a déclaré Mainoo. Il a ensuite précisé : « Aucune chance. Le ballon est déjà pour le gardien. Ils courent tous les deux à pleine vitesse. Qu’est-ce qu’on peut faire ? C’est comme ça. »

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Mainoo appelle ses coéquipiers à réagir

Au-delà de ses critiques envers l’arbitrage, Mainoo a souligné la nécessité pour Manchester United de se remettre en question afin de s’éloigner du bas du classement de Premier League. Alors que le club doit impérativement retrouver la forme pour éviter un hiver désastreux, le jeune milieu a adressé un message clair au vestiaire. Il a insisté sur le fait qu’aucune solution ne viendra de l’extérieur et que seul un travail collectif acharné permettra de redresser la situation.

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Les mots de Mainoo témoignaient d’une certaine maturité lorsqu’il a évoqué la douleur de cette défaite. « C’est dur, ça fait mal. Mais personne ne viendra nous sauver. Nous devons travailler dur, continuer à nous accrocher, à travailler et à nous battre. Les choses finiront par s’arranger », a-t-il déclaré.

La pression monte sur Manchester United avant le Sporting

Manchester United se trouve à un moment charnière et ne peut tout simplement pas se permettre de s’enliser dans une longue période de transition, d’autant que l’écart avec les places qualificatives pour l’Europe continue de se creuser de manière inquiétante. Tous les regards se tournent désormais vers la réaction de l’effectif lors de son prochain match sous la direction de Pochettino. Le technicien doit relever sans attendre le défi de stabiliser une défense qui semblait déjà particulièrement fragile avant les récentes expulsions sur le terrain.

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Tout le club a à cœur de rebondir et de prouver sa résilience sous la nouvelle direction de Pochettino. Le choc très attendu de mercredi face au Sporting en Ligue des champions de l’UEFA constituera ainsi un premier test majeur pour sa discipline tactique retrouvée et son esprit collectif.