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Le milieu de Manchester United Kobbie Mainoo a appelé ses coéquipiers à faire preuve de solidarité après la lourde défaite 4-0 contre Liverpool dimanche. L’international anglais estime que l’équipe doit rapidement digérer la douleur de ce revers à Anfield pour être prête à retrouver la scène européenne.

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Manchester United rappelé à la réalité à Anfield

Le déplacement très attendu dans le Merseyside a tourné au cauchemar pour l’équipe de Mauricio Pochettino, surclassée par un Liverpool impitoyable . Le ton de cet après-midi difficile a été donné dès la huitième minute, lorsque Leny Yoro, recrue estivale, a reçu un carton rouge direct, obligeant les visiteurs à disputer presque tout le match à dix. Le résultat est un sérieux rappel à la réalité pour une équipe qui s’adapte encore à la vie sous Pochettino, mais Mainoo est catégorique : ses coéquipiers ne peuvent pas se laisser abattre alors que le calendrier se charge à l’approche de décembre.

« Anfield est un endroit difficile où jouer. Mais je ne peux rien reprocher aux gars sur le plan de la combativité. Nous devons accepter la douleur de ce match et aller de l’avant », a expliqué Mainoo dans un entretien accordé à MUTV. « Les matches s’enchaînent à un rythme soutenu, nous n’avons donc pas le temps de nous apitoyer sur notre sort. »

La Ligue des champions déjà dans le viseur

Manchester United n’a guère le temps de panser ses plaies : la Ligue des champions lui offre rapidement une occasion de se racheter. Un match contre le Sporting l’attend en milieu de semaine, et Mainoo estime que cet enchaînement rapide est exactement ce dont les joueurs ont besoin pour repartir sur de bonnes bases. Passer de la déception d’une lourde défaite face à un rival en championnat au prestige de la compétition européenne permet à l’équipe de concentrer ses efforts sur un autre objectif tout en cherchant à retrouver sa fierté.

« Nous avons hâte d’y être [pour le match de mercredi contre le Sporting]. C’est dans deux jours seulement, alors nous devons nous relever et repartir », a souligné Mainoo.

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Un test de caractère pour les joueurs de Pochettino

Pour Mainoo, la manière de réagir compte bien plus que le résultat lui-même. À 21 ans, il s’est imposé comme un leader de l’entrejeu de Manchester United et demande désormais au vestiaire de rester uni pour éviter qu’un seul mauvais résultat ne dégénère en crise. Alors que les fragilités défensives du club sont scrutées de près après l’expulsion de Yoro, le milieu estime que la façon dont l’équipe surmontera ce revers précis révélera son véritable caractère.

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« Tout est une question de caractère maintenant », a ajouté le milieu en se projetant vers la suite. « Nous devons travailler ensemble et nous soutenir les uns les autres. Avec un peu de chance, les choses s’arrangeront. »

Les joueurs de Manchester United soutiennent leur nouvel entraîneur

Au-delà des ajustements tactiques immédiats, Mainoo a tenu à souligner que les joueurs adhèrent pleinement au projet mené par Pochettino. L’entraîneur argentin leur a demandé de garder la tête haute malgré le score, et le vestiaire semble entièrement d’accord. Il est essentiel que l’équipe reste en phase avec la vision de son entraîneur dans ces moments de forte pression, surtout lorsque les performances du groupe font l’objet d’un examen extérieur de plus en plus attentif.

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« Nous sommes tous engagés. Personne ne s’en va et nous nous soutenons tous. Nous savons tous ce que nous devons faire, et nous savons tous qu’avec le nouvel entraîneur, nous devons être derrière lui, continuer à travailler et à nous entraîner. C’est tout ce que nous pouvons faire », a conclu Mainoo.