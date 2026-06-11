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Saudi Arabia v Puerto Rico - International FriendlyGetty Images Sport

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Kno l’avoue : « Nous n’arrivions pas à croire que nous avions battu l’Argentine, et notre buteur a 32 ans. »

Arabie Saoudite vs Uruguay
Arabie Saoudite
Uruguay
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Argentine vs Algérie
Argentine
Algérie
M. Kanno
Arabie saoudite
Uruguay
É.-U.
Argentine
Algérie

À la veille de la Coupe du monde, la star des « Verts » se souvient avec émotion de cette victoire historique.

Mohamed Kanno, élément clé de l’équipe nationale d’Arabie saoudite, a présenté les préparatifs des « Verts » en vue de la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique, ainsi que l’objectif que les joueurs se sont fixé.

Les coéquipiers de Kanu entameront leur parcours le mardi suivant, à l’aube, face à l’Uruguay au Hard Rock Stadium de Miami (États-Unis), pour leur première sortie dans la phase de groupes.

« Notre groupe pour la Coupe du monde 2026 n’est pas facile, et chaque match est plus difficile que le précédent », a déclaré Kanoo dans des propos relayés par les chaînes qataries « Al Kass ».

L’équipe évolue dans le groupe H, en compagnie de l’Espagne, de l’Uruguay et du Cap-Vert.

Il ajoute : « Notre objectif est de passer la phase de groupes pour offrir à nos supporters une nouvelle édition des émotions vécues lors de la Coupe du monde 1994. Grâce à la présence de joueurs professionnels et au progrès de notre championnat, nous sommes mieux armés aujourd’hui. »

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Les coéquipiers de Kanou n’ont franchi ce seuil qu’une fois, il y a 32 ans, lors de l’édition 1994, avant de sortir au premier tour lors des cinq mondiaux suivants.

Il a conclu son intervention en rappelant la victoire historique de l’équipe saoudienne contre l’Argentine (2-1) lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, après avoir concédé l’ouverture du score en première période.

Il conclut en évoquant la victoire historique sur l’Argentine (2-1) lors du Mondial 2022 au Qatar, après avoir été mené au score en première période : « Ce succès figure parmi les plus beaux moments de ma carrière, et nous n’en croyions pas nos yeux en l’emportant. »

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