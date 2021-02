Kluivert : "Voir Nouri s'écrouler a été le pire moment de ma vie"

L'ancien international jeunes néerlandais a été victime d'un arrêt cardiaque en juillet 2017, avant d'être placé dans le coma.

Justin Kluivert affirme que voir son coéquipier et ami proche Abdelhak Nouri s'effondrer sur le terrain de l'Ajax en 2017 a été le pire moment de sa vie.

En 2017, Nouri, qui n'avait alors que 20 ans, a été victime d'une crise d'arythmie cardiaque lors d'un match amical contre le Werder Brême, et a été plongé dans un coma artificiel.

Nouri a quitté l'hôpital et est rentré chez lui au début de l'année 2020, mais sa carrière de footballeur a été interrompue car il a subi des lésions cérébrales permanentes, nécessitant des soins 24 heures sur 24 de la part de sa famille.

Kluivert a parlé à Goal de l'impact émotionnel de voir son ami, un jeune international néerlandais faisant ses premiers pas avec l'équipe première de l'Ajax, se faire retirer sa carrière si cruellement.

"C'était le pire moment de ma vie, dit Kluivert. J'étais juste sous le choc, je ne pouvais pas le croire. Une seconde, vous êtes encore avec lui sur le terrain et vous faites des blagues, et la seconde d'après, tout est différent. C'est arrivé si vite.

"Je voulais être seul [après]. Je suis une personne qui gère de tels événements émotionnels par elle-même. J'ai beaucoup réfléchi et je me suis rappelé les nombreux moments merveilleux que nous avons partagés avec lui.

"J'ai appris une fois de plus, d'une nouvelle manière, qu'il faut apprécier la vie parce qu'elle peut changer d'un moment à l'autre."

Kluivert, aujourd'hui prêté au RB Leipzig, a été l'un des nombreux anciens joueurs de l'Ajax à adopter l'ancien numéro de maillot 34 de Nouri lorsqu'il est parti pour la Roma en 2018.

"Quand je suis arrivé à la Roma, j'ai voulu utiliser ce geste pour exprimer mon amour et mon soutien à mon ami Appie.

"Il était prévu que je porte le numéro 34 lors de ma première saison et que je passe ensuite au numéro 11. Mais [Aleksandar] Kolarov portait toujours le 11. Puis j'ai décidé de mon année de naissance et j'ai pris le 99. Cela a également bien fonctionné."

"De Ligt est extraordinaire, De Jong est phénoménal"

Kluivert a également évoqué deux autres de ses anciens coéquipiers de l'Ajax, le défenseur de la Juventus Matthijs de Ligt et le Barcelonais Frenkie de Jong.

Les géants de l'Eredivisie ont eu beaucoup de joueurs talentueux ces dernières années, mais, quand on lui a demandé de nommer ses coéquipiers les plus talentueux, ces deux-là se sont distingués.

"Deux types me viennent à l'esprit ici. L'un d'eux est Matthijs de Ligt, avec qui j'ai joué dans ma jeunesse pendant des années. C'est l'un des joueurs les plus extraordinaires du monde et l'un des meilleurs défenseurs de sa catégorie d'âge. L'autre coéquipier est Frenkie de Jong.

"L'attitude de Matthijs était incroyable. Il allait à la salle de sport tous les jours et s'amusait même à le faire. Il avait toujours son objectif en tête et travaillait comme un fou pour l'atteindre. Je lui tire mon chapeau.

"Avec Frenkie, j'ai adoré son talent inné. Quand il avait la balle dans les pieds, les fans ne pouvaient qu'être étonnés. Il a une technique phénoménale."