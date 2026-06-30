Kluivert, Timber et Summerville contraints à une décision radicale après un drame aux tirs au but

Pour l’équipe nationale néerlandaise, le seizième de finale contre le Maroc à Monterrey s’est transformé en une soirée à oublier. Sous la direction de Ronald Koeman, les Pays-Bas se sont finalement inclinés 2-3 au terme d’une séance de tirs au but décisive. Justin Kluivert, Quinten Timber et Crysensio Summerville ont pris leurs responsabilités, mais ont échoué depuis le point de penalty. Le trio a ensuite été la cible d’une vague de critiques haineuses en ligne.

Une nouvelle fois, les tirs au but ont fait trébucher les Oranje en phase finale. Le début de la séance s’annonçait pourtant prometteur : Teun Koopmeiners transformait sa tentative, puis Neil El Aynaoui voyait sa frappe heurter la barre transversale. Kluivert a bien trompé le gardien marocain Yassine Bounou en le faisant plonger du mauvais côté, mais son tir a frappé le poteau.

Après la réussite de Wout Weghorst, les tentatives non converties de Timber (à côté) et de Summerville (arrêt de Bounou) ont finalement eu raison des Oranje. Kluivert, Timber et Summerville étaient inconsolables après le coup de sifflet final, tandis que leurs coéquipiers les réconfortaient.

Si l’émotion était palpable chez de nombreux supporters après la rencontre, certains ont franchement dépassé les limites en harcelant le trio sur Instagram. Quinten Timber a donc désactivé les commentaires sous ses publications, tandis que Kluivert et Summerville ont renforcé leurs paramètres pour filtrer le flot de messages haineux. Désormais, seuls les comptes qu’ils suivent peuvent réagir à leurs publications.

Au total, les Oranje ont disputé douze séances de tirs au but, dont deux matchs amicaux. Ils n’en ont gagné que deux : contre la Suède à l’Euro 2004 et face au Costa Rica au Mondial 2014.

Selon Ibrahim Afellay, de nombreux internationaux néerlandais craquent sous la pression au moment de tirer un penalty. Van Hooijdonk n’est pas de cet avis : « On ne peut pas s’entraîner à gérer la pression, mais nous avons un sélectionneur qui, au cours de sa carrière de joueur, a tiré 1 423 penalties. Il les a tous réussis, sans faire de folies. »

« On place le ballon, on prend son élan, on tire. Je m’attendrais à ce que ce sélectionneur dise : “Les gars, celui qui tire un penalty a le droit de le rater. Mais d’une seule manière : prendre un élan normal et tirer.” Toutes ces bêtises, ça me donne vraiment la nausée… »

Pour Afellay, le Maroc est le vainqueur légitime : « Soyons réalistes : c’est déjà un miracle que les Pays-Bas aient atteint les tirs au but. »



