Kluivert à Koora : « Les Pays-Bas atteindront les quarts de finale de la Coupe du monde… et cette équipe est la plus proche du titre. »

Patrick Kluivert, ancien attaquant international néerlandais, livre ses pronostics sur le parcours des « Oranje », dirigés par Ronald Koeman, lors de la Coupe du monde 2026, qui se tiendra l’été prochain aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les Néerlandais, évoluant dans le groupe F, affronteront successivement la Suède, le Japon et la Tunisie, avec un premier rendez-vous fixé contre les Japonais le 14 juin.

Les Pays-Bas n’ont jamais remporté la Coupe du monde, malgré trois finales disputées.

Kluivert, qui a pris part à l’édition 1998 avec une génération talentueuse, se souvient : les Oranje avaient frôlé la finale avant d’être stoppés en demi-finale par le Brésil aux tirs au but, match au cours duquel l’ancien attaquant avait inscrit un but.

Au total, Kluivert a disputé 79 matches internationaux, toutes compétitions confondues, inscrivant 40 buts et délivrant 7 passes décisives.

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Dans un entretien accordé à Koora, Kluivert livre ses pronostics sur le Clásico et la Ligue des champions.

Interrogé sur les chances des Pays-Bas au Mondial, Kluivert a confié à Koora : « Je pense que l’équipe nationale néerlandaise est actuellement très forte. Si l’on regarde le classement FIFA, elle figure parmi les six meilleures équipes du monde, mais au vu des joueurs de l’équipe et des clubs pour lesquels ils évoluent, je pense qu’elle pourrait faire partie des équipes qui atteindront les quarts de finale, si tout se passe bien. »

Il a ajouté : « Avec l'Argentine, le Brésil, l'Espagne et la France, les Pays-Bas figurent parmi les équipes à surveiller. Je pense qu'ils peuvent au moins atteindre les quarts de finale. »

Lors du Mondial 2022, les Néerlandais avaient atteint les quarts de finale avant de céder de justesse face à l’Argentine, battus aux tirs au but après un 2-2 à l’issue du temps réglementaire et des prolongations.

Interrogé sur le favori de la Coupe du monde 2026, l’ancien international a répondu : « Il est difficile de désigner un seul équipe, mais entre l’Argentine, la France et le Brésil, il y a beaucoup de formations solides… Je pense néanmoins que la France a de bonnes chances. »

Interrogé sur le futur meilleur buteur, il a répondu : « Ce pourrait être Harry Kane, l’attaquant de l’équipe d’Angleterre. »

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Kluivert sur Koora.